Les traditions du dîner de Noël de la reine mises à nu par l’ancien chef royal – « Le même repas chaque année! » | Royale | Nouvelles

Il ne reste que 47 jours avant que les gens du monde entier célèbrent Noël. Comme tant de gens, les membres à sang bleu de la famille royale britannique ont leurs propres traditions festives de longue date qui restent inchangées chaque année.

En fait, il est bien connu que la famille royale a même apporté une tradition de Noël très célébrée en Grande-Bretagne.

Alors qu’il est dit que la reine Victoria et son mari d’origine allemande, le prince Albert, ont popularisé la décoration des arbres de Noël au Royaume-Uni, ce sont le roi George III et son épouse allemande la princesse Charlotte qui ont importé pour la première fois la coutume festive du sapin du continent dans les années 1790.

Les Royals des temps modernes choisissent de se réunir pour célébrer Noël au domaine Queen’s Sandringham.

Cependant, comme les restrictions de Noël COVID-19 ont été imposées au Royaume-Uni en 2020, cette année pourrait être un retour tant attendu aux traditions festives intéressantes du cabinet.

Une tradition comprend le monarque de 95 ans faisant le voyage en train de 110 minutes de Kings Cross à King’s Lynn en route vers sa résidence de Norfolk.

JUST IN: Le prince Harry se prépare pour une apparition clé en tant qu’invité d’honneur à New York

Une autre coutume, remontant cette fois au début des années 1900, voit des membres de la famille royale se peser avant et après avoir pris leur dîner de Noël pour s’assurer qu’ils sont « bien nourris ».

Cependant, un ancien chef royal a révélé que la firme s’en tient à ce qu’elle sait lorsqu’il s’agit de son dîner de Noël.

Darren McGrady, 59 ans, maintenant basé au Texas, a cuisiné pour plusieurs membres de la famille royale, dont la reine et la princesse Diana.

Selon MyLondon, McGrady se souvient : « C’était le même repas chaque année.

LIRE LA SUITE: «Différentes marchandises» Le prince Charles est moins favorisé en Australie que la reine

« Les légumes comprennent les choux de Bruxelles, les carottes et les panais rôtis. »

En ce qui concerne le pudding de Noël, qui est servi après le dîner, l’ancien chef royal a déclaré qu’il était « décoré dans du houx, aspergé d’eau-de-vie et que l’intendant du palais le porterait, flamboyant, dans la salle à manger royale ».

À la suite de la récente crise sanitaire de la reine, qui a vu Sa Majesté manquer le sommet de la COP26 à Glasgow, le monarque de 95 ans aurait été invité à licencier tout alcool avant les célébrations du jubilé de platine de l’année prochaine.

Cependant, McGrady a déclaré que la boisson festive de pré-repas préférée de la reine était un cocktail au gin et au dubonnet avant de savourer un verre de vin blanc allemand avec sa nourriture.