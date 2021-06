Les trafiquants de drogue de Mac Miller font l’objet d’un procès en novembre – les 3 ont plaidé « non coupables »

in

Une date de procès a été fixée pour trois hommes accusés d’être des trafiquants de drogue qui ont vendu à Mac Miller les pilules qui l’ont tué.

Le rappeur est décédé en septembre 2018 d’une overdose de “toxicité mixte”. Les coroners ont trouvé du fentanyl, de la cocaïne et de l’alcool dans son sang au moment de sa mort. De son vrai nom Malcolm McCormick, Miller avait des antécédents avec la drogue, rappant fréquemment sur leurs effets sur son corps.

En 2019, trois hommes ont été accusés d’avoir vendu de la cocaïne, de l’oxycodone et du Xanax au rappeur. Cameron James Pettit, Andrew Walter et Ryan Michael Reavis sont détenus sans caution depuis deux ans à Los Angeles. Leur procès doit maintenant commencer le 16 novembre 2021.

Les procureurs fédéraux chargés de l’affaire ont déclaré que les trafiquants de drogue avaient sciemment vendu des pilules contrefaites contenant du fentanyl. Selon ces documents, Walter aurait fourni les pilules à Pettit, tandis que Reavis servait de trafiquant de drogue livrant les pilules à Miller. L’avocat américain Nick Hanna a déclaré que les trois hommes étaient conscients des dangers de leur produit après la mort de Miller.

Les défendeurs « auraient continué à vendre des stupéfiants après la mort de M. McCormick en pleine connaissance du risque de leurs produits », indique le document du DOJ. Les trafiquants de drogue de Mac Miller devraient maintenant être jugés après deux ans.

“Il est devenu de plus en plus courant pour nous de voir des trafiquants de drogue colporter des produits pharmaceutiques contrefaits à base de fentanyl”, a déclaré Hanna dans un communiqué accompagnant l’acte d’accusation. « En conséquence, le fentanyl est désormais la première cause de décès par surdose aux États-Unis. »

Reavis fait face à des accusations supplémentaires, notamment de possession de médicaments sur ordonnance, d’attirail de drogue, d’inconduite avec des armes et de fabrication d’une arme prohibée. L’avocat de Reavis a déclaré qu’il souhaitait que son procès soit séparé car son implication en tant que “coureur présumé et participant mineur” était “présumée être impliquée dans une transaction”. Un juge a rejeté cette demande.

Le mois dernier, la famille de Mac Miller a publié une déclaration condamnant la sortie d’un livre non autorisé. Le livre non autorisé est disponible en pré-commande et arrive deux semaines après que la succession Miller a annoncé son propre livre.

La famille dit que l’auteur du livre, Paul Cantor, n’a pas été autorisé ou approuvé par la famille. La déclaration indique que le livre « a été écrit par un écrivain qui n’avait aucun accès significatif à ceux qui étaient les plus proches de Malcolm – amis, famille et collaborateurs. “

« En fait, l’auteur de ce livre a été informé dès le début du processus d’écriture que la famille et les amis de Malcolm n’étaient pas à l’aise avec le fait qu’il rédige cette biographie. Pourtant, il a choisi de procéder contre notre insistance polie pour qu’il ne rende pas un mauvais service à l’héritage de Malcolm en écrivant un livre sans sources primaires légitimes.