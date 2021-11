Les tragédies du trekking renouvellent les appels à une meilleure réglementation et aux prévisions météorologiques

Les puces corporelles compatibles GPS, d’autre part, jouent un rôle important dans le sauvetage des alpinistes bloqués en fournissant leurs emplacements exacts. (Fichier/PTI)

Lorsque 21 randonneurs sont morts au cours de quatre expéditions de trekking et d’alpinisme dans l’Himachal Pradesh et l’Uttarakhand le mois dernier, cela a de nouveau mis en lumière les risques du sport d’aventure et les garanties qui doivent être mises en place. Selon les experts, de tels accidents peuvent facilement être évités si de meilleurs protocoles de sécurité sont suivis.

Randonnée au col de Lamkhaga

Sept personnes d’une équipe de trekking de 11 membres, principalement du Bengale occidental, sont décédées tandis que deux autres ont disparu après avoir parcouru Chitkul à Kinnaur, Himachal Pradesh, depuis Harshil dans l’Uttarakhand.

Le surintendant de la police d’Uttarkashi, Manikant Mishra, a déclaré avoir identifié des failles dans le traitement du voyage. Mishra a déclaré à The Indian Express que les guides et les porteurs que l’équipe de trekking avait avec eux n’avaient pas de formation. Ils ne savaient pas comment faire face aux fortes chutes de neige en haute altitude.

Il a ajouté qu’ils étaient en train de formuler des procédures opérationnelles standard détaillées pour les entreprises qui organisaient des randonnées dans l’État. Mishra, cependant, a déclaré qu’il était probable que les randonneurs expérimentés de l’équipe aient surestimé leurs capacités.

Un officier des opérations de sauvetage a déclaré qu’il semblait que l’équipe était dispersée, soit par panique, soit par manque de conseils appropriés, puisque les sept corps ont été récupérés à différents endroits. Une équipe devrait rester ensemble dans les montagnes, a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils devraient se déplacer ensemble à l’aide de cordes.

Éviter les tragédies grâce aux prévisions météorologiques

Les montagnes sont imprévisibles et diverses raisons telles que l’expérience des membres de l’équipe en matière de préparation et la qualité des guides peuvent déclencher des tragédies.

Le président de l’Indian Mountaineering Foundation (IMF), le brigadier Ashok Abbey, a déclaré à The Indian Express que malgré l’amélioration de la technologie et des prévisions météorologiques presque précises, les alertes arrivent parfois à la dernière minute. À ce stade, les expéditions ont déjà commencé, laissant moins de temps aux randonneurs pour réagir.

Au mont Trishul, une forte avalanche a frappé le personnel formé de la marine indienne. Techniquement, le mont Trishul est plus difficile que le mont Everest, a déclaré le brigadier Abbey. Un alpiniste est susceptible de trouver des endroits fixes pour attacher des cordes, fixer des échelles lors de l’ascension du mont Everest, mais il n’y a pas de telles installations lors des expéditions au mont Trishul car peu de gens gravissent ces sommets », a-t-il ajouté.

Le brigadier Abbey a déclaré que bien que le mauvais temps ait été cité comme la raison de la tragédie du col de Lamkhaga, les rapports n’étaient pas concluants. Les autorisations pour ces activités ne garantissent pas la sécurité, a-t-il déclaré. Le trek du col de Lamkhaga est une tâche difficile et fastidieuse et ne relève pas de la catégorie de l’alpinisme, a-t-il ajouté.

Précautions

La rupture de la communication entre les randonneurs et leurs camps de base, la difficulté à déterminer l’emplacement des membres de l’équipe perdus sont les principales raisons de ces tragédies, ont déclaré les experts.

Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, le vice-principal Yogesh Dhumal a déclaré à The Indian Express que les téléphones satellites et les balises GPS peuvent minimiser la durée des opérations de recherche et peuvent également alerter les équipes de secours des obstacles.

Les téléphones satellites, cependant, sont coûteux et leur utilisation est compliquée et implique des problèmes de sécurité. Les puces corporelles compatibles GPS, d’autre part, jouent un rôle important dans le sauvetage des alpinistes bloqués en fournissant leurs emplacements exacts. Le gouvernement de l’Uttarakhand travaille dans ce sens, ajoute Dhumal.

Vishal Thakur, un alpiniste basé à Chandigarh qui est récemment revenu d’une randonnée au Black Peak dans l’Uttarakhand, a déclaré qu’il était nécessaire d’améliorer les normes des opérations de sauvetage. Cependant, les gens ne devraient pas faire de randonnées nonchalantes qui durent plus de quatre jours, a-t-il ajouté.

Stand des voyagistes

Le président de l’Adventure Tour Operators’ Association of India, Vishwas Makhija, a déclaré que ces incidents étaient alarmants et a appelé à davantage de réglementation. Il a ajouté que des entreprises non enregistrées, ainsi que des guides et des porteurs non formés, mettaient la vie des randonneurs en danger.

Makhija a déclaré qu’ils avaient exhorté les gouvernements de l’Himachal Pradesh et de l’Uttarakhand à adopter des politiques strictes. Cependant, il a déclaré que cela n’absoutait pas les randonneurs réservant ces voyages. De nombreuses personnes font des compromis avec la sécurité, l’équipement et préfèrent les entreprises qui facturent moins sans vérifier leurs informations d’identification pour économiser de l’argent. La qualité de l’équipement, des sacs de couchage et des tentes compte beaucoup, a-t-il déclaré.

Le responsable du bureau de l’association, Vaibhav Kumar, a déclaré qu’il y avait également une sous-déclaration de tels incidents. Le pourcentage de signalement n’est que de 5% pour de tels incidents, a-t-il déclaré, et a appelé les autorités à effectuer un audit strict.

Instituts d’alpinisme

Des instituts tels que l’Indian Mountaineering Foundation basée à Delhi et le Nehru Institute of Mountaineering à Uttarkashi préparent des études de cas de ces incidents pour tirer des leçons et apprendre aux stagiaires à éviter de telles tragédies. Le brigadier Abbey a déclaré que ceux-ci jouent un rôle crucial dans la formulation des stratégies.

