Les Trail Blazers de Portland soumettent les pires Lakers de la saison

Cinquième victoire en 10 matchs de saison régulière NBA 2021/22 pour Portland Trail Blazers. La franchise de l’Oregon a expiré ce matin à Les Lakers de Los Angeles sans beaucoup de complications : 90-105. La franchise de Los Angeles, faible (sans LeBron James, avec un Anthony Davis malade et un mauvais Russell Westbrook), n’a pratiquement aucune opposition.

Celui en charge de mener le triomphe des Chauncey Billups Blazers a été, enfin, Damien Lillard. La star de l’équipe a réussi à cailler une performance remarquable après son pire début de saison depuis son arrivée en NBA : 25 points, trois rebonds, six passes décisives, deux interceptions, 9-19 en field goal (47,4% TC) et 6 -14 en triple (42,9% T3).

Avant le jeu discret de CJ McCollum (sept points, cinq rebonds et cinq passes décisives), il convient de souligner comme deuxième épée du match un Jusuf Nurkic qui a fait un pas en avant : double-double de 15 points et 17 rebonds pour le pivot de Portland Anfernee Simons, clé du banc avec 10 points, cinq rebonds et quatre passes décisives.

Le dernier Blazer à avoir 15+ points, 15+ rebonds et 100% FG était Calvin Natt en 1982. @ bosnianbeast27 était @stormxio X Factor de ce soir – pic.twitter.com/ILi1LisneU – Portland Trail Blazers (@trailblazers) 7 novembre 2021

Chez les Lakers, Davis a dû partir après sept minutes de jeu en raison de maux d’estomac. Westbrook, en près de 30 minutes, n’a contribué que huit points, neuf rebonds et six passes décisives en 1-13 aux tirs sur le terrain (7,7% TC). Carmelo Anthony, face à son ancienne équipe, a atteint 12 points en tant que deuxième chef d’unité de Frank Vogel.

Sans LeBron il n’y a pas de paradis

Malgré une équipe plus que capable de concourir en NBA si LeBron James est absent plusieurs matchs, il semble que cette équipe souffre beaucoup lorsque ‘El Rey’ n’est pas sur la bonne voie. Pour l’instant, les Lakers sont 10e de la Conférence Ouest avec une fiche de 5-5.