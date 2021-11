Les traîneaux de films de Noël Netflix négligés dans le top 10

Près d’un an après ses débuts, un film de Noël de Netflix fait enfin ressentir aux utilisateurs la joie des Fêtes. La famille Claus, un conte de famille sur le passage à l’âge adulte sur un garçon redécouvrant son amour pour Noël, a fait peu de bruit lors de sa première sur Netflix en 2020, mais il connaît beaucoup de succès cette année, dépassant même les charts de streaming Netflix.

Réalisé par Matthias Temmermans, le film néerlando-belge 2020 est centré sur Jules Claus, qui ne veut rien avoir à faire avec Noël après la mort de son père. Alors qu’il passe du temps dans le magasin de jouets de son grand-père, Jules tombe un jour sur une boule à neige magique, ce qui l’amène à découvrir le secret magique de sa famille et à redécouvrir son amour des vacances lorsqu’il se rend compte qu’il est le seul espoir de sauver Noël. La famille Claus met en vedette Jan Decleir, Mo Bakker et Stefaan Degand

La famille Claus a initialement été créée sur les plateformes de Netflix en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Pologne le 7 décembre 2020, bien qu’elle n’ait commencé à générer plus de buzz avant son arrivée sur Netflix US le lundi 1er novembre. n’ayant pas encore atteint le Top 10 des films ou le classement général du streaming, il a gagné une place sur la plate-forme Netflix Kids, où il se classe actuellement au 10e rang derrière des titres comme Cocomelon, Maya and the Three et Home. Selon les données de FlixPatrol, le film est entré dans le Top 10 des films sur Netflix en Autriche, en Allemagne et au Brésil, entre autres, depuis sa sortie plus large cette année.

Alors que les abonnés continuent de trouver The Claus Family, augmentant son classement général, Netflix leur donne déjà quelque chose à espérer. The Cinemaholic rapporte qu’une suite de The Claus Family a déjà été confirmée, la plupart des acteurs originaux étant prêts à revenir. Le film sur la suite aurait commencé en mai, selon IMDb, et s’est terminé à la mi-octobre. Le film devrait sortir en Belgique et aux Pays-Bas en 2021. On ne sait toujours pas quand il pourrait se rendre aux États-Unis. alors que Jules prend les rênes de son grand-père Noël, il reçoit une lettre d’une jeune fille avec un souhait particulier de vacances. »

La famille Claus est sorti aux États-Unis dans le cadre de la programmation de streaming Here for the Holidays de Netflix en 2021. Cette liste de titres comprend également Single All the Way, A Castle for Christmas, A Boy Called Christmas, The Princess Switch 3: Romancing the Star, le troisième et dernier volet de la populaire franchise de romcom de Noël dirigée par Vanessa Hudgens, et Love Hard, qui se classe actuellement comme le titre le plus populaire sur Netflix US