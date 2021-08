Les trains à grande vitesse japonais auront bientôt des modules spéciaux de visioconférence à grande vitesse

La Central Japan Railway Company a révélé qu’elle construisait des voitures dédiées à la vidéoconférence pour ses célèbres trains à grande vitesse, dans le but de mieux servir ses clients commerciaux.

Bien que le Wi-Fi soit déjà disponible sur les services de trains à grande vitesse, les nouvelles voitures « S-Work » offriront une vitesse de connexion double, ce qui devrait permettre aux clients de passer des appels avec un minimum de perturbations.

Les sièges seront également équipés de prises de courant pour aider à garder les appareils remplis, et la compagnie de chemin de fer dit même qu’elle prêtera des souris, des écrans de confidentialité et des oreillers pour ordinateur portable sur demande.

Pour faire de la place aux nouvelles voitures, l’entreprise retirera ses anciennes voitures non-fumeurs, qui ne servent plus à rien après l’entrée en vigueur l’année dernière d’une interdiction de fumer dans les trains dans tout le pays.

Dans certains cas, les cabines précédemment réservées aux fumeurs seront également remplacées par des cabines d’intimité, pour les travailleurs qui préféreraient ne pas être entendus par les autres passagers.

(Crédit image : Compagnie des chemins de fer du Japon central)

Visioconférence à 300km/h

Dans un premier temps, les voitures adaptées au travail ne seront disponibles que sur deux itinéraires (entre Tokyo et Nagoya, et Tokyo et Osaka) et uniquement sur un type spécifique de train à grande vitesse : le N700S.

Une traduction du site Web promotionnel suggère qu’un billet S Work entre Tokyo et Osaka coûtera 14 520 yens (environ 130 $), avec des réductions disponibles si réservé à l’avance. Comme d’habitude, les prix fluctuent également entre les saisons chargées et calmes.

Comme condition de voyage, les enfants ne seront pas autorisés à accompagner les voyageurs d’affaires et les passagers sont tenus de travailler aussi silencieusement que possible (c’est-à-dire vous, dactylographes bruyants) pour aider les autres à se concentrer sur leur travail et/ou leurs réunions.

Bien que le site Web ne soit pas clair, en partie à cause de problèmes de traduction, les voitures S Work semblent prêtes à faire leurs débuts à la mi-octobre.

Via le registre