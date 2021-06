Les trains à voie étroite des chemins de fer indiens sillonnent à nouveau la vallée de Kangra ! Vérifiez ici pour plus de détails

Indian Railways reprend plusieurs services de trains spéciaux. (image : IE)

Restauration des trains des chemins de fer indiens : pour la commodité et la fluidité des déplacements des passagers, Indian Railways reprend plusieurs services de trains spéciaux, qui ont été temporairement annulés ou suspendus en raison de la crise du COVID-19. Selon le transporteur national, les passagers voyageant doivent suivre toutes les directives et protocoles liés à la pandémie de COVID-19 émis par les gouvernements des États et centraux dans les trains ainsi que dans les gares. La zone ferroviaire du Nord a récemment publié une liste de trains spéciaux qui sont en cours de restauration à partir d’aujourd’hui (15 juin 2021) dans la section ferroviaire de la vallée de Kangra. Voici les services de trains spéciaux qui sont rétablis à partir d’aujourd’hui :

Le train numéro 04601 Pathankot Junction – Joginder Nagar Special Express reprendra ses services à partir du 15 juin 2021

Le train numéro 04602 Joginder Nagar – Pathankot Junction Special Express reprendra ses services à partir du 16 juin 2021

Le train numéro 04647 Pathankot Junction – Baijnath Paprola Special Express reprendra ses services à partir du 15 juin 2021

Le train numéro 04648 Baijnath Paprola – Pathankot Junction Special Express reprendra ses services à partir du 15 juin 2021

Pendant ce temps, la zone ferroviaire du Nord a également annoncé que le train numéro 04647/04648 Pathankot Junction – Bajinath Paprola – Pathankot Junction Special Express a été doté d’arrêts supplémentaires aux gares de Nupur Road, Guler, Kangra Mandir. Le train numéro 04647 arrivera à Nupur Road à 9h19 et partira à 9h20, arrivera à Guler à 11h05 et partira à 11h06, arrivera à Kangra Mandir à 12h05 et partira à 12h06 . Alors que le train numéro 04648 arrivera à Kangra Mandir à 17h51 et partira à 17h52, arrivera à Guler à 18h53 et partira à 18h54, arrivera Nupur Road à 20h24 et partira à 20h25 . Pour tout type de demande ou d’informations telles que les horaires d’arrivée/de départ et les arrêts en route, il est conseillé aux passagers de contacter la ligne d’assistance Rail Madad numéro 139 ou de visiter le site Web des chemins de fer indiens.

