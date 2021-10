Les trains de banlieue d’Indian Railways circulent ponctuellement ! Essai de vitesse effectué entre les stations Tambaram-Guduvancheri

Le parcours d’essai à grande vitesse sur ce tronçon ferroviaire a eu lieu le 21 octobre 2021.

Indian Railways pour faire circuler des trains locaux plus rapides ! Le commissaire à la sécurité ferroviaire, Southern Circle, Bangalore, a récemment effectué une inspection réglementaire de la 3e ligne à voie large nouvellement posée entre les gares de Tambaram – Guduvancheri. Selon un communiqué publié par la Southern Railway zone, le commissaire à la sécurité ferroviaire a également effectué un essai à grande vitesse, en utilisant une formation de train spéciale, entre les gares de Tambaram et Guduvancheri. Selon le ministère des Chemins de fer, cette décision facilitera l’exploitation ponctuelle des services de trains de banlieue. En outre, cela augmentera également la capacité de la ligne de cette section très utilisée, a ajouté le ministère.

La course d’essai à grande vitesse sur cette section ferroviaire a été réalisée le 21 octobre 2021. Les personnes résidant à proximité de la ligne ferroviaire entre les gares de Guduvancheri – Tambaram ont été averties au préalable de ne pas s’approcher ou empiéter sur les lignes ferroviaires.

Le mois dernier, le ministère des Chemins de fer avait déclaré que le transporteur national s’était concentré sur l’exécution de travaux de maintenance en attente depuis plusieurs années, confrontant les chemins de fer indiens à de graves goulots d’étranglement. À cet égard, Indian Railways a entrepris d’importants travaux de creusement de tunnel pour la troisième ligne à voie large entre la section Barkhera – Budni (couvrant une distance de 26,50 kilomètres) du projet ferroviaire de troisième ligne Bhopal – Itarsi, qui relève de la zone ferroviaire du centre-ouest.

Le PSU-Rail Vikas Nigam Limited, selon le ministère, développe cinq tunnels avec la nouvelle méthode autrichienne de creusement de tunnels (NATM) ayant une voie sans ballast en liaison avec la troisième ligne ferroviaire électrifiée à large écartement entre Barkhera – Budni sur Bhopal – Itarsi sur la voie ferrée ouest Division de Bhopal de Central Railways, dans les districts de Sehore et Raisen, Madhya Pradesh. Le ministère des Chemins de fer a déclaré que cette décision réduira la congestion sur la ligne Golden Diagonal, Delhi – Chennai des chemins de fer indiens. Avec la mise en service de la troisième ligne, les services ferroviaires devraient circuler à une vitesse de 130 km/h entre la section ferroviaire Bina-Bhopal-Itarsi.

