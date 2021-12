Les trains et les gares se vident alors que le travail à domicile revient

Les navetteurs étaient en nombre insuffisant lundi (Photo: PA)

Les Anglais ont été invités à travailler à domicile à partir de lundi alors que les efforts pour endiguer la propagation de la variante Omicron s’intensifient.

Les images montraient des trains et des gares pratiquement vides, car les bureaux étaient fermés et les gens travaillaient à domicile.

Le niveau d’alerte Covid au Royaume-Uni est passé de trois à quatre au milieu des craintes concernant la nouvelle souche, qui est désormais largement considérée comme beaucoup plus transmissible que Delta.

Des questions subsistent sur la gravité des symptômes – mais même si beaucoup moins de personnes tombent malades que d’autres variantes, la propagation prévue mettra une pression colossale sur le NHS.

Le conseil officiel est de travailler à domicile «si vous le pouvez» – mais le programme de congé n’est pas revenu et les entreprises n’ont pas été fermées.

Dans d’autres mouvements, les masques faciaux sont devenus obligatoires dans «la plupart des environnements intérieurs» vendredi, après que le pays est passé au plan B.

À partir de mardi, les personnes entièrement vaccinées qui entrent en contact avec un cas Omicron n’auront plus besoin de s’isoler – et seront plutôt invitées à tester quotidiennement à l’aide de dispositifs à flux latéral.

Les trains étaient pratiquement vides ce matin (Photo: PA)

Mais comme il a annoncé le plan la semaine dernière, le Premier ministre a refusé de dire que les fêtes de Noël ou les crèches devraient être annulées cette année – une décision qui pourrait dérouter les experts compte tenu des nouveaux conseils sur le travail à domicile.

Pendant ce temps, sur les passeports vaccinaux, Boris Johnson a expliqué: “ Nous rendrons également le pass NHS Covid obligatoire pour l’entrée dans les boîtes de nuit et les lieux où de grandes foules se rassemblent, y compris les lieux intérieurs non assis avec plus de 500 personnes, les lieux extérieurs non assis avec plus de 4 000 personnes et tout lieu de plus de 10 000 personnes.

Il y a aussi une énorme poussée pour augmenter la campagne de rappel.

L’ensemble de mesures devrait passer par le Parlement malgré une rébellion majeure des conservateurs, car les travaillistes le soutiendront.

De nouvelles règles pour les contacts Covid entrent en vigueur mardi, ce qui signifie des tests quotidiens pour beaucoup

