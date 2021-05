Les trains spéciaux des chemins de fer indiens ont été annulés entre Ahmedabad – Nagpur, Muzaffarpur et Kevadia; voir la liste complète

La zone Western Railway a décidé d’annuler trois paires de trains spéciaux.

Plus d’annulations de trains spéciaux! Compte tenu de la crise actuelle du COVID-19 en Inde, les chemins de fer indiens ont décidé d’annuler plusieurs services ferroviaires. Selon le directeur divisionnaire des chemins de fer (DRM), division d’Ahmedabad, la zone Western Railway a décidé d’annuler trois paires de trains spéciaux – Ahmedabad – train spécial Nagpur, train spécial Ahmedabad – Muzaffarpur et train spécial Ahmedabad – Kevadia Jan Shatabdi. Ces services ferroviaires spéciaux sont annulés par le transporteur national en raison d’une diminution du nombre de passagers au milieu. Voici la liste des trains spéciaux, suspendus par la zone du chemin de fer occidental en raison du faible taux d’occupation:

1) Le train numéro 01138 Ahmedabad – Nagpur Special a été annulé du 20 mai 2021 au 1er juillet 2021

2) Le train numéro 01137 Nagpur – Ahmedabad Special a été annulé du 19 mai 2021 au 30 juin 2021

3) Le train numéro 05270 Ahmedabad – Muzaffarpur Special a été annulé du 29 mai 2021 jusqu’à nouvel ordre

4) Le train numéro 05269 Muzaffarpur – Ahmedabad Special a été annulé à partir du 27 mai 2021 jusqu’à nouvel ordre

5) Train numéro 09247 Ahmedabad – Kevadia Jan Shatabdi Special a été annulé pour le 20 mai 2021

6) Train numéro 09250 Kevadia – Ahmedabad Jan Shatabdi Special a été annulé pour le 20 mai 2021

Pendant ce temps, les chemins de fer occidentaux ont décidé d’étendre les voyages du train numéro 09081/09082 Surat – Hatia jusqu’à la gare de Madhupur avec un tarif spécial. Le train numéro 09081 partira de Surat jeudi à 14h20 et atteindra Madhupur à 12h15 samedi. Ce train circulera le 20 mai et le 27 mai 2021. De même, le train numéro 09082 quittera Madhupur samedi à 15h15 et arrivera surat à 02h20 le lundi. Ce train circulera les 22 et 29 mai 2021. Le train comprend des voitures à trois niveaux, des voitures-lits et des voitures de deuxième classe.

