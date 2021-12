Les trajets longue distance deviennent plus confortables ! Indian Railways commence à exploiter ces 4 Rajdhanis avec des râteaux Tejas

L’introduction de ce type de train Tejas Sleeper moderne pour les trajets en train longue distance est un autre changement de paradigme par le transporteur national pour améliorer l’expérience de voyage en train pour les passagers.

Avec la conversion des autocars Rajdhani Express avec de nouveaux trains Tejas améliorés, Indian Railways a introduit une nouvelle ère d’expérience de voyage en train avec un confort accru des passagers. Selon le ministère des Chemins de fer, l’introduction de ce type de train moderne Tejas Sleeper pour les trajets en train longue distance est un autre changement de paradigme par le transporteur national pour améliorer l’expérience de voyage en train pour les passagers. À l’heure actuelle, Indian Railways exploite quatre trains Rajdhani Express avec Tejas Sleeper Coaches – Numéro de train 20501/02 Agartala – Anand Vihar Rajdhani Express, Numéro de train 12951/52 Mumbai – New Delhi Rajdhani Express, Numéro de train 12309/10 Rajendra Nagar – New Delhi (Patna Rajdhani) Express, numéro de train 12953/54 Mumbai – Nizamuddin August Kranti Rajdhani.

Selon le communiqué du ministère, des trains Tejas ultramodernes ont été introduits sur la plate-forme Linke Hofmann Busch (LHB) avec des voitures-lits sur le réseau des chemins de fer indiens. Ces services de train ultramodernes Tejas présentent les principales caractéristiques distinctives suivantes :

Les autocars Tejas sont dotés de portes d’entrée automatiquesLes trains ont été équipés d’un système d’annonce/d’information des passagers (PA/PIS)Il existe également un système de détection et d’extinction d’incendie et de fumée pour la sécurité des passagers -toilettes, distributeur de savon sans contact, vestibules scellés, accessoires de toilette de qualité supérieure.

Il y a quelques jours, la zone Western Railway avait décidé de moderniser l’August Kranti Rajdhani Express qui relie Mumbai Central et Hazrat Nizamuddin. Ainsi, trois rames du train numéro 12953/12954 Mumbai Central-Hazrat Nizamuddin August Kranti Rajdhani Express ont été remplacées par Tejas râteaux Ex Gare ferroviaire centrale de Mumbai à partir du 12 décembre 2021 et Gare Ex Hazrat Nizamuddin à Delhi à partir du 13 décembre 2021. Le premier Rajdhani Express mis à niveau avec le râteau Tejas a été introduit par Western Railways au mois de juillet 2021 sur la route entre Delhi et Mumbai.

