Actualités Bitcoin

Les transactions Bitcoin continuent de baisser depuis janvier ; Ils sont maintenant aussi rares que Crypto Winter

En revanche, la solution de mise à l’échelle de couche 2 Lightning Network voit une augmentation de la capacité bitcoin, du nombre de nœuds et du nombre de canaux, tous trois atteignant de nouveaux sommets historiques.

Au milieu de la faiblesse des prix, l’activité sur le marché des crypto-monnaies s’essouffle également.

L’accalmie a été telle que les transactions sur la blockchain Bitcoin sont désormais “aussi rares qu’elles l’étaient pendant l’hiver crypto”, a noté l’analyste Mati Greenspan.

Lundi, les transactions sur le plus grand réseau sont tombées à 163,2 000, vues pour la dernière fois en août 2018. Cependant, le nombre de transactions dans la blockchain par jour a diminué tout au long de 2021, depuis qu’ils ont atteint 392 000 le 7 janvier, selon Bitinfocharts.

Le plus haut historique a été atteint en décembre 2017 à 478,96 000, et début mai 2019, les transactions par jour se sont rapprochées mais n’ont atteint que 441,85 000.

Cela s’est produit malgré la traction croissante au Salvador, qui pourrait être due à la solution de couche 2 Lightning Network qui voit une augmentation de la capacité bitcoin, du nombre de nœuds et du nombre de canaux – tous les trois atteignant de nouveaux sommets sans précédent. .

La capacité du réseau de LN a atteint un nouveau pic de près de 1 600 BTC avec 21 804 nœuds et 51 212 canaux, selon 1ML. En outre, il en coûte aussi peu que moins d’un centime pour envoyer des transactions.

Jack Mallers, PDG de l’application de paiement basée sur Bitcoin Strike, a construit un système de transfert de fonds plus rapide et moins cher sur Lightning Network. L’application s’intègre désormais aux cinq plus grandes banques du pays et aux deux plus grands distributeurs de distributeurs de billets.

Pendant ce temps, les frais totaux sur le réseau principal ont diminué, passant de plus de 17 millions de dollars en avril; à peu près à cette époque, le prix du Bitcoin a atteint son plus haut niveau historique de près de 65 000 $, à moins d’un million, selon Coin Metrics.

Avec la croissance du marché de la cryptographie, l’émergence de plus de projets et l’essor des solutions de couche 2, il est logique que les frais et les transactions diminuent, sans parler du fait que Bitcoin est davantage utilisé comme réserve de valeur.

Bitcoin/USD BTCUSD

29 641,3964-2 626,23 $-8,86%

Volume 48,34 bVariation -2 626,23 $Ouverture29 641,3964 $ Circulation 18,74 mMarket CAP 555,49 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.