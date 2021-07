Les transactions BitcoinIRA bondissent de 24 900 % en 4 ans alors que les investisseurs affluent vers l’épargne-retraite crypto ⋆ Crypto new media

La plate-forme technologique de services financiers BitcoinIRA connaît une croissance massive des transactions alors que les investisseurs affluent vers la cryptographie pour leur épargne-retraite, selon un rapport de CNBC.

BitcoinIRA est une société basée en Californie qui permet à ses clients d’investir dans des actifs cryptographiques avec le type d’allégements fiscaux qui accompagnent un compte de retraite individuel (IRA).

Selon CNBC, les transactions BitcoinIRA ont monté en flèche de 24 900 % en quatre ans, la société enregistrant 1,50 milliard de dollars de transactions de tous les temps ce mois-ci, contre seulement 6 millions de dollars en 2017.

BitcoinIRA dit qu’il compte maintenant plus de 100 000 utilisateurs, ce qui représente un pic massif de 14 185 % par rapport à ses 700 titulaires de compte en 2017.

Chris Kline, le directeur de l’exploitation de BitcoinIRA, souligne que les allégements fiscaux sont la raison pour laquelle les investisseurs se tournent vers BitcoinIRA.

Selon CNBC, les investisseurs à un niveau de revenu moyen ne paieraient aucun impôt pour la détention de leurs actifs cryptographiques dans des IRA, mais ils seraient confrontés à la possibilité d’un impôt sur les gains en capital à court terme de 22% ou d’une déduction de 15% pour les investissements à long terme s’ils devaient utiliser un échange cryptographique.

Kline suggère que les investisseurs ont une incitation simple à ajouter de la crypto à un IRA.

“Un raisonnement quantitatif assez clair pour mettre un actif comme Bitcoin dans un cadre IRA.”

Bien que BitcoinIRA connaisse une forte croissance de la valeur des transactions et de sa base d’utilisateurs, Shehan Chandrasekera, responsable de la stratégie fiscale chez la société de logiciels de crypto-taxe CoinTracker.io, déclare que les crypto-monnaies comme Bitcoin ont encore un long chemin à parcourir avant qu’elles ne soient disponibles sur les plateformes de retraite grand public. .

« D’une manière générale, 99% des plans 401(k) n’offrent pas de services Bitcoin. »

