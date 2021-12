Les transactions de commerce électronique ont bondi de 82 % entre 2020 et 2021 dans les villes de niveau II, grand gagnant du segment de la mode : étude

L’étude a révélé que les villes de niveau I dominaient les chiffres des festivals de mode, tandis que les transactions dans les villes de niveau II telles que Jaipur, Lucknow, Guwahati, Mysuru, Kochi et Bhubaneswar ont atteint un niveau record, en hausse de 82 % par rapport à l’année précédente.

L’activité de commerce électronique de l’Inde a bondi de 77% entre 2020 et 2021 avec des transactions en provenance des villes de niveau II et III plus élevées que jamais, selon une nouvelle étude.

L’étude, menée par la société d’intelligence de données Bobble AI, est basée sur les données de 50 millions d’utilisateurs de smartphones dans plus de 640 villes. L’étude a révélé que les villes de niveau I dominaient les chiffres des festivals de mode, tandis que les transactions dans les villes de niveau II telles que Jaipur, Lucknow, Guwahati, Mysuru, Kochi et Bhubaneswar ont atteint un niveau record, en hausse de 82 % par rapport à l’année précédente.

La majorité des consommateurs de commerce électronique ont entre 26 et 35 ans, soit 37%, tandis que le segment des 18-25 ans représente 26%.

L’enquête a révélé une croissance de 64% pour les applications de commerce électronique de beauté, tandis que les segments de la mode ont augmenté de 368%. La période de festival qui vient de s’achever a fait bondir les deux domaines du commerce électronique, les particuliers effectuant au moins deux transactions au cours de la saison.

L’enquête de Bobble AI a également révélé que Flipkart reste l’acteur dominant en termes de métriques d’engagement telles que les sessions actives et la fréquence de recherche, tandis qu’Amazon a des transactions plus élevées. La saison des festivals a également été témoin d’une bataille directe entre Amazon et Flipkart, les deux plus grands géants du commerce électronique du pays. La base d’utilisateurs actifs de Flipkart a augmenté de 83% lors du festival d’achat en ligne 2021 contre 72% pour Amazon. Cependant, malgré la domination de Flipkart sur les sessions actives et la fréquence de recherche, Amazon gagne la bataille en termes de transactions avec des durées de session moyennes nettement inférieures.

Le segment de la mode est devenu beaucoup plus compétitif, Myntra, propriété de Flipkart, faisant désormais face à la concurrence de Meesho, TataCliq et Ajio. Myntra a enregistré 46% de toutes les transactions au cours de la période du festival 2020, tandis qu’Ajio en a enregistré 69% en 2021. La part des utilisateurs actifs de Myntra utilisant également Ajio, Meesho et TataCliq a également augmenté, indiquant que les utilisateurs explorent désormais plusieurs options.

Dans le segment de la mode en ligne, la base d’utilisateurs actifs de Purplle a connu une croissance stupéfiante de 70 % au cours de la période du festival 2021, tandis que Nykaa a connu une augmentation de 50 %.

Selon Bobble AI, les tendances de la saison des festivals indiquent une concurrence saine et en évolution rapide qui est de bon augure pour les clients à la recherche de produits de qualité à des prix abordables.

