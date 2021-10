Les transactions de Shiba Inu Whale ont contribué à alimenter la hausse des prix de $ SHIB, selon les données

Les transactions de baleines Shiba Inu ($ SHIB) ont partiellement alimenté la course haussière de la crypto-monnaie inspirée des mèmes, selon des données qui montrent que des transactions importantes ont eu lieu avant la hausse des prix.

Selon la société d’analyse de crypto-monnaie Santiment, les transactions SHIB dépassant 100 000 $ ont généralement augmenté avant la hausse des prix des crypto-monnaies. Notamment, les baleines pourraient accumuler encore plus de crypto-monnaie avant ces augmentations.

Le mois dernier, une importante adresse de baleine Shiba Inu a acheté près de 43 millions de dollars de crypto-monnaie, avant une hausse des prix. SHIB a longtemps été soutenu par les commerçants de détail, qui s’efforcent d’améliorer sa liquidité.

Les partisans de la crypto-monnaie inspirée des mèmes ont signé une pétition demandant à la plate-forme de trading sans commission Robinhood (NASDAQ: HOOD) de répertorier leur crypto-monnaie sur leur plate-forme. La pétition, intitulée « Merci de demander à Robinhood de répertorier la pièce Shiba Inu » a, au moment de la publication, plus de 274 800 signatures de bailleurs de fonds et devrait atteindre 300 000.

Le soutien des investisseurs de détail a permis à Shiba Inu de devenir la 19e plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, devant Algorand (ALGO), Polygon (MATIC), Stellar (XLM) et Axie Infinity (AXS). La crypto-monnaie a été inspirée de Dogecoin, qui a maintenant une capitalisation boursière de 32,1 milliards de dollars.

Michael Burry, l’investisseur le plus connu pour son pari lucratif contre la bulle immobilière avant la crise financière de 2008 qui a été immortalisé dans le livre et le film « The Big Short », a révélé qu’il n’était pas un fan de Shiba Inu après la hausse de la crypto-monnaie. 340% en seulement 30 jours.

Dans un tweet maintenant supprimé, le chef de Scion Asset Management a partagé la description de Coinbase de la crypto-monnaie et a souligné son offre, qui dépasse un quadrillion de jetons, disant que c’est « inutile ».

