Les transactions numériques pour MSME Min, les bureaux annexes diminuent pour la troisième année consécutive; Tops KVIC en volume

Crédit et financement pour les MPME: Alors même que les paiements numériques témoignent d’une dynamique dans tout le pays au milieu de la pandémie de Covid, les transactions numériques annuelles du ministère des MPME et de ses organisations affiliées ont continué de baisser pour le troisième exercice consécutif. Le nombre de transactions numériques pour le ministère lui-même et ses bureaux liés, notamment la Khadi and Village Industries Commission (KVIC), la National Small Industries Corporation (NSIC), le Bureau du commissaire au développement (DC MSME), le Coir Board, le National Institute for Micro, Small et les moyennes entreprises (NI-MSME) et l’Institut Mahatma Gandhi pour l’industrialisation rurale (MGIRI) s’élevaient à 33,76 lakh impliquant Rs 17 946 crore au cours de l’exercice 21. Cela représentait une baisse de 19% par rapport au montant de 41,96 transactions numériques de lakh à 20 339 crores de Rs en FY20 et de 31% par rapport aux transactions de 49,35 lakh d’une valeur de 56 831 crores de Rs en FY19.

Une analyse des données provenant des trois derniers rapports annuels du ministère des MPME, y compris FY21, a cependant montré que la part des transactions numériques dans la base totale des transactions est passée de 82,47% en FY19 à 84,65% en FY20 et 87,44% en FY21. . Le ministère n’avait pas rendu compte du rendement des transactions numériques dans ses rapports annuels avant l’exercice 19. Alors que KVIC a continué à dominer la base de transactions numériques en termes de volume pour les trois exercices, la taille des transactions était la plus élevée pour NSIC au cours de la période. Pour FY21, KVIC a signalé 32 transactions numériques de lakh d’une valeur de 4 059 crores de Rs tandis que le NSIC a enregistré 69 938 transactions numériques impliquant 12 705 crores de Rs.

Les commentaires du ministère des MPME concernant cette histoire n’étaient pas immédiatement disponibles.

«Conformément aux recommandations du Comité des Secrétaires (CdS) et aux directives du MeitY, un comité sur les paiements numériques a été constitué au sein du Ministère sous la Présidence du Secrétaire (MPME) pour faire en sorte que le Ministère et ses bureaux rattachés parviennent à une mise en œuvre réussie. «Digidhan Mission» », a déclaré le ministère dans le rapport annuel de l’exercice FY21.

Le segment des paiements numériques en évolution rapide en Inde, propulsé par le cadre politique et la pénétration de la technologie, devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 27% au cours de la période des exercices 20-25. La croissance des systèmes de paiement électronique de détail, y compris le transfert électronique national de fonds (NEFT), les services bancaires mobiles et le développement de l’infrastructure d’acceptation des paiements, devrait faire passer les transactions de paiement numérique de Rs 2,153 lakh crore en FY20 à Rs 7092 lakh crore en FY25, selon le India Trend Book Report 2021 par l’Indian Private Equity and Venture Capital Association (IVCA) et Ernst & Young.

Dans le même temps, la base de transactions UPI de l’Inde a triplé en avril pour atteindre 4,93 crores lakh Rs, avec une augmentation de 2,6 fois du volume à 2,64 milliards par rapport à l’année précédente, selon les données du Conseil national des paiements de l’Inde. Cependant, il y a eu une baisse d’un mois à l’autre de 3,3% en volume par rapport à 2,73 milliards en mars 2021 et une contraction de 2,2% en valeur également par rapport à Rs 5,04 lakh crore en mars 2021.

