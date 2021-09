Les transactions UPI franchissent 3,5 milliards en août

Alors que les blocages et autres restrictions de mobilité ont été levés, les paiements numériques ont repris en juin et les mois suivants.

Le volume des transactions effectuées via le canal Unified Payments Interface (UPI) s’élevait à 3,55 milliards en août, contre 3,24 milliards le mois précédent. La valeur des transactions est passée de Rs 6,39 lakh crore à Rs 6,06 lakh crore en juillet, a annoncé mercredi la National Payments Corporation of India (NPCI).

Les transactions via UPI comme via d’autres canaux de paiement avaient connu une baisse marginale en avril et mai, lorsque le déclenchement de la deuxième vague de Covid a affecté la consommation. Alors que les blocages et autres restrictions de mobilité ont été levés, les paiements numériques ont repris en juin et les mois suivants.

La part de marché d’UPI n’a cessé d’augmenter et s’élevait à 80 % au cours des quatre premiers mois de l’exercice 22, contre 73 % au cours de l’exercice 21, selon un rapport de Motilal Oswal Financial Services.

D’autres canaux de paiement exploités par le NPCI ont également connu une augmentation de leur utilisation en août. Le volume des transactions financières via le système de paiement Aadhaar (AePS) est passé à 108,48 millions contre 88,84 millions en juillet. La valeur de ces transactions est passée à Rs 27 354 crore contre Rs 23 447 crore.

Le service de paiement immédiat (IMPS) a enregistré 378 millions de transactions d’une valeur de 3,18 crore de lakh Rs en août, contre 350 millions de transactions d’une valeur de 3,09 crore de lakh Rs en juillet. Les transactions via le système de paiement de factures de Bharat (BBPS) sont passées à 59 millions contre 51 millions le mois précédent, et la valeur des transactions est passée à 10 307 crores de Rs contre 9 613 crores de Rs.

Les paiements de péage effectués via FASTag sont passés de 192 millions à 201 millions et leur valeur est passée à 3 077 crore de Rs contre 2 976 crore de Rs en juillet.

