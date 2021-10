Les transferts de la Serie A font l’objet d’une enquête fédérale sérieuse

Selon ESPN et la Fédération italienne de football, la Serie A fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale. Les principaux problèmes examinés sont les accords d’échange de joueurs et les valeurs gonflées des joueurs, qui sont effectuées par les équipes pour équilibrer leurs comptes. L’enquête examine 62 cas différents de ce qui se passe, dont 42, soit environ 68%, sont commis par les géants de la Juventus. La Serie A a certainement un passé de scandales, alors attendez-vous à ce que de nombreuses couvertures suivront à ce sujet.

Le problème

Les accords d’échange sont devenus de plus en plus courants dans le football moderne. Au lieu de vendre un joueur pour collecter des fonds pour un autre, de nombreuses équipes choisissent d’inclure un joueur plus un capital dans un accord pour faire venir un homme supplémentaire d’un autre club.

Sur le papier, cela ressemble à une solution merveilleuse.

Il y a cependant un problème concernant la validité et les processus de ces accords.

Le COVISOC, ou la Commission de surveillance des clubs de Serie A, se penche sur la question. La commission reçoit de la documentation « concernant les revenus provenant de l’activité commerciale des joueurs ». Ce problème est endémique en Serie A, car il est difficile d’attribuer une valeur en capital exacte à un joueur impliqué dans un accord de swap. Un transfert normal va droit au but, alors que les swaps ont de nombreux facteurs différents.

Problèmes passés avec la Serie A et la Juventus

Comme indiqué précédemment, la Juventus est à l’avant-garde de cette question. Bien sûr, beaucoup sont conscients du passé quelque peu louche de la Juventus. Le principal scandale des matchs truqués, Calciopoli, remonte à moins de deux décennies. Plusieurs équipes majeures ont été impliquées, telles que les géants de Milan et la Lazio, et la Juventus a subi la punition la plus sévère qui soit ; relégation.

Ceci, bien sûr, joue un rôle dans la crédibilité du club s’appliquant à la fois sur la scène mondiale et nationale. Lorsque des enquêtes comme celle-ci sont menées en Italie, il existe un précédent qui conduit beaucoup à croire que la Juventus est impliquée.

CONSOB, un régulateur italien du marché, examine actuellement les revenus de la Juventus concernant les accords de swap.

La Juventus, cependant, ne peut pas permettre que cela soit une distraction de leur saison, car ils occupent actuellement la septième place du classement de la Serie A. De plus, ils sont à quatre points de l’AS Roma, quatrième. La principale difficulté pour la puissance européenne est maintenant qu’elle compte déjà 13 points de retard sur l’AC Milan et Napoli, qui sont tous deux à niveau en tête du championnat.

Une forme de répit de leurs luttes au niveau national cette saison est le fait que le club joue très bien en Ligue des champions. À l’heure actuelle, ils se retrouvent au sommet du groupe H, avec leur total de neuf points, ce qui les place trois devant les champions de la saison dernière, Chelsea. Aller loin dans cette compétition reste le plus grand objectif du club.

La Juventus sera confrontée à une liste de matchs difficile en novembre. Ils affronteront Chelsea, la Lazio et l’Atalanta, chacun de ces matchs posant des défis uniques et intimidants.

Les autres clubs en cause au sujet du dernier scandale des transferts de Serie A restent un mystère pour le public. Trente-deux pour cent de ces transactions n’impliquent pas les Noirs et les Blancs.

. rapporte que la Juventus a refusé de commenter.

