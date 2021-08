Les transferts de sauvegarde désordonnés de la PS5 pourraient désormais appartenir au passé

Le transfert d’une sauvegarde PS4 vers PS5 devrait devenir une expérience beaucoup plus transparente à l’avenir, si Ghost of Tsushima: Director’s Cut est quelque chose à faire.

La version PS5 de l’épopée de samouraï en monde ouvert de Sucker Punch offre une option pour transférer une sauvegarde PS4 existante directement à partir du menu principal du jeu, et ce n’est que le deuxième jeu qui ne vous oblige pas à télécharger un fichier de sauvegarde PlayStation 4 existant qui a déjà été téléchargé sur le cloud.

Comme l’a souligné Digital Foundry, cela est dû à un problème technique sur PS5 qui a récemment été résolu, et cela devrait ouvrir la voie à des transferts de sauvegarde plus fluides qui nécessitent moins de cerceaux pour les joueurs et les développeurs.

Richard Leadbetter, rédacteur en chef de la technologie Digital Foundry, a déclaré : « Jusqu’à récemment, le logiciel système PS5 avait [sic] aucune visibilité ni accès à aucune donnée PlayStation 4 sur votre console, ce qui signifie que des moyens très compliqués étaient nécessaires pour déplacer la progression d’une génération à l’autre. Essentiellement, la version PS4 du jeu devait être corrigée pour permettre le téléchargement des sauvegardes de jeu sur le cloud.

Leadbetter ajoute : « En passant à la PS5, les données du cloud seraient alors téléchargées et la progression pourrait se poursuivre. Final Fantasy 7 Remake et Marvel’s Spider-Man Remastered sont deux bons exemples de cette solution de contournement en action. Cependant, des titres plus récents, dont Star Wars Jedi : Fallen Order et maintenant Ghost of Tsushima, ont permis l’importation native de jeux PS4.

Analyse: les problèmes de transfert de sauvegarde devraient, espérons-le, appartenir au passé

(Crédit image: Sucker Punch Productions)

La façon dont la PlayStation 5 gère les transferts de sauvegarde lors de la mise à niveau d’un jeu PS4 vers PS5 s’est avérée être un processus inutilement compliqué, et qui implique souvent plusieurs étapes. Cela a également empêché certains joueurs de poursuivre leur progression s’ils avaient déjà vendu une copie d’un jeu PS4 et n’ont pas téléchargé leur progression de sauvegarde sur le cloud.

En comparaison avec la Xbox Series X et la Xbox Series S, qui utilisent Xbox Smart Delivery pour mettre à niveau de manière transparente les jeux de dernière génération vers les versions de génération actuelle, l’exécution par Sony du transfert des sauvegardes et de la mise à niveau des jeux en général n’a pas été aussi fluide. Le fait que chaque sauvegarde soit automatiquement téléchargée dans le cloud sur Xbox signifie que les données des joueurs sont toujours disponibles et instantanément synchronisées en cas de besoin.

Ce n’est pas le cas sur PlayStation, car non seulement PS Plus offre un maigre 100 Go de stockage pour les utilisateurs de PlayStation Plus (il est illimité sur Xbox), mais ceux qui ne s’abonnent pas au service d’abonnement de Sony n’ont pas accès au stockage en nuage que ce soit.

Ce n’est toujours pas parfait à ce moment-là, mais la capacité de la PS5 à reconnaître les fichiers de sauvegarde PS4 sur la console elle-même, plutôt que de s’appuyer sur le cloud, devrait rendre les mises à niveau de nouvelle génération moins compliquées à l’avenir.