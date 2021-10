Les transferts de serveur inter-royaumes gratuits du nouveau monde ne se produisent pas

Si près et pourtant si loin. Capture d’écran : Jeux Amazon

Au cours de la course folle pour jouer au RPG massivement multijoueur d’Amazon New World au cours de la semaine de lancement, ses développeurs ont dit aux joueurs de ne pas s’inquiéter sur les serveurs encombrés du jeu sur lesquels ils avaient choisi de jouer, car des transferts gratuits étaient en cours. Non seulement ces transferts de serveurs gratuits ont été retardés, mais les développeurs ont également jugé impossibles les transferts de serveurs inter-domaines promis précédemment.

Le lancement de New World a été un peu le bordel. L’intérêt démesuré pour le MMO à thème colonial d’Amazon a conduit à des serveurs surpeuplés avec des files d’attente massives, auxquelles Amazon Games a répondu en ouvrant rapidement de nouveaux serveurs. Les joueurs qui se sont retrouvés séparés de leurs amis ont été assurés par une mise à jour du jour du lancement qu’ils seraient en mesure de transférer des serveurs gratuitement dans environ deux semaines, après le ralentissement de la ruée initiale. Le compte Twitter officiel du jeu a assuré aux joueurs qu’ils pourraient également transférer gratuitement dans différentes régions. Certains joueurs ont simplement choisi de créer des personnages dans différentes régions pour éviter d’attendre des heures pour se connecter.

Cependant, dans une « mise à jour de transfert de serveur » publiée sur les forums New World vendredi, les développeurs ont fait savoir aux joueurs que les jetons de transfert gratuits qui devaient être distribués cette semaine allaient être retardés. Selon la publication, le processus de transfert n’est pas tout à fait prêt pour (Amazon) aux heures de grande écoute.

Au cours de nos tests, nous avons découvert des cas extrêmes où l’expérience de transfert ne répond pas à nos normes pour sa publication. Cela signifie que nous prendrons un peu plus de temps pour résoudre ces problèmes avant de nous sentir à l’aise de donner à chacun son jeton de transfert de serveur gratuit.

Assez juste. Je préfère attendre un peu plus longtemps que de risquer que mon personnage de niveau 32 soit mutilé dans le processus de transfert et doive recommencer. Le retard n’est pas une bonne nouvelle, mais ce n’est pas la fin du Nouveau Monde…, du moins pour les joueurs qui ont besoin de transférer entre les serveurs de la même région.

J’ajoute cette mise en garde car il s’avère que les joueurs qui ont choisi de créer et de niveler des personnages sur des serveurs dans différentes régions n’ont pas de chance. Supposons que vous viviez en Amérique du Nord et que vous ayez créé un personnage sur un serveur européen afin que vous puissiez jouer la nuit pendant que la majeure partie de l’Europe dormait. Ce personnage est désormais bloqué pour toujours sur le serveur européen car selon une FAQ sur le transfert de serveur publiée sur les forums vendredi, les informations d’origine sur les serveurs inter-royaumes étaient incorrectes :

Les transferts ne sont disponibles que dans votre région, chaque région est une base de données distincte et il n’est pas possible de réaffecter [a] personnage dans une autre région.

Donc, si vous avez un personnage dans une région et que vous voulez jouer avec vos amis dans une autre, vous devez créer un nouveau personnage. Vous devrez re-récolter tous ces légumes, recouper tous ces arbres, ré-exploiter tout ce minerai et refaire toutes les quêtes. Si l’idée de tout recommencer ne vous donne pas envie de faire une sieste, vous êtes une personne plus forte que moi.

Inutile de dire que les joueurs sont en colère, car ils ont parfaitement le droit de l’être lorsqu’un développeur ou un éditeur tweete des informations erronées qu’il doit ensuite retirer. Ralentissez votre rouleau, Amazon Games. New World n’est en ligne que depuis deux semaines. Apprenez à connaître un peu mieux les joueurs avant de les baiser.