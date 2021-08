Les transferts des Lakers de Los Angeles sont nécessaires pour se qualifier pour l’anneau de rotation

Des gestes audacieux ceux faits par la direction de Les Lakers de Los Angeles, qui misent sur le talent et l’expérience pour accompagner James Lebron dans ses dernières années dans l’élite de la NBA. Ceux en violet et or sont clairement conscients de l’urgence qu’ils ont de donner une impulsion à un projet sportif qui était au point mort l’année dernière et pour lequel ils ont besoin de joueurs autonomes et capables de marquer, qui n’ont pas à se plier autant à l’indépendance. d’un Lebron de plus en plus puni. Anthony Davis continuera d’être un acteur décisif, mais il y aura une performance plus chorale avec des noms comme Russell Westbrook et Carmelo Anthony, avec une énorme voracité et une veille concurrentielle.

Qui est parti et qui est parti ?

Départs : Alex Caruso, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Andre Drummond

Signatures : Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Kent Bazemore, Trevor Ariza, Wayne Ellington, Kendrick Nunn, Malik Monk, Alfonzo McKinnie et Dwight Howard

Il manquait de profondeur de banc il y a à peine 48 heures, mais cela s’est résolu avec l’incorporation de vétérans aguerris dans mille combats et qui cherchent avec impatience à mettre la cerise sur leur carrière avec un anneau. Leur respect pour Lebron est révérencieux, mais ils ont aussi une énorme personnalité qui ne les limitera pas à s’ouvrir et à lancer librement, et qui pourrait faire travailler l’équipe s’il y avait quelque chose d’imprévu avec le roi. Les doutes sur la continuité de Marc Gasol et Dennis Schröeder sont ce qui reste à résoudre.

Quintette de départ et rotation

Bases : Russell Westbrook et Kendrick Nunn (doute Schröeder)

Escortes : Wayne Ellington, Kent Bazemore, Malik Monk et Alfonzo McKinnie

Attaquants : Lebron James, Talen Horton-Tucker et Trevor Ariza

Attaquant de puissance : Anthony Davis et Carmelo Anthony

Centre : Marc Gasol et Dwight Howard

Que doivent signer les Lakers de Los Angeles pour compléter la liste?

Avec cette équipe, il ne serait pas exclu pour nous de revoir Davis jouer plusieurs minutes à 5, compte tenu du manque de fiabilité de Marc en tant que centre de départ. Howard aurait un rôle du banc comme celui qu’il a joué il y a deux saisons et Lebron pourrait parfaitement en jouer 4, en alternance avec Carmelo et en donnant plus de minutes à Horton-Tucker et Ariza, des hommes qui seront fondamentaux. Un peu inquiétant est l’absence d’un meneur de jeu et d’un directeur de jeu cohérents, fidèles à Westbrook et incapables de décharger Lebron du travail de création de jeux. A la 2e place, il manque un buteur accompli capable de générer ses propres tirs.

Compte tenu de ce scénario et disposant d’une marge salariale pour intégrer un autre joueur, la priorité sera de renforcer les postes de base ou de garde, avec une capacité défensive notable et une bonne maniabilité du ballon, ainsi que de signer un centre mobile qui pourra apporter des choses à la fois en défense et en défense. attaque. Le retour d’Avery Bradley pourrait être une solution bienvenue en Californie, bien que d’autres noms qui circulent dans le moulin à rumeurs soient JJ ​​Redick et Jamal Crawford. Du côté des centres, DeMarcus Cousins ​​pourrait apporter des choses en attaque depuis le banc.