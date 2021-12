Les transferts d’été d’Aston Villa classés, avec Bailey 2e et Buendia 4e

Photo de GLYN KIRK/. via .

Aston Villa était l’une des cinq seules équipes de Premier League à afficher des dépenses nettes positives après l’été, après avoir vendu Jack Grealish à Manchester City pour un record de transfert britannique.

Grealish a déménagé au stade Etihad en août pour 100 millions de livres sterling, dont 93 millions de livres sterling sous la direction de Dean Smith. Par Sky Sports, seuls Arsenal (157 millions de livres sterling), Manchester United (134 millions de livres sterling), Man City (100 millions de livres sterling) et Chelsea (97,5 millions de livres sterling) ont dépensé plus que les Villans.

Sur les dépenses d’Aston Villa, 38 millions de livres sterling sont allés à Norwich City pour Emiliano Buendia, 30 millions de livres sterling à Bayer Leverkusen pour Leon Bailey et 25 millions de livres sterling à Southampton pour Danny Ings. Leurs accords pour Ings et Buendia aident également les Saints et les Canaries à se vanter de dépenses nettes positives.

Mais Aston Villa ne croira pas qu’ils ont obtenu un excellent rapport qualité-prix de certains de leurs transferts d’été, car ils travaillent avec le nouveau manager Steven Gerrard sur les plans du marché de janvier.

Photo de James Williamson – AMA/. L’irlandais Guy PRÉDIT les résultats de la GW16 en Premier League

5. Tuanzebe – Le prêteur de Smith n’offre à Gerrard qu’une couverture en cas de blessure

Smith a ramené Axel Tuanzebe à Aston Villa pour un autre prêt de Manchester United en août. Une blessure aux côtes de Tyrone Mings a ouvert la porte au joueur de 24 ans pour figurer ce mois-ci, mais le produit des Red Devils n’a pas réussi à se montrer suffisamment pour s’assurer un rôle de premier plan.

Gerrard a depuis montré que Mings et Ezri Konsa sont ses défenseurs centraux préférés à Villa Park. Mais il est peu probable que Tuanzebe voit son prêt écourté, afin de donner de la profondeur à Gerrard.

4. Buendia – La signature du record du club doit montrer plus sous Gerrard

Aston Villa a soutenu Smith cet été pour faire venir Buendia de Norwich avant de sanctionner le transfert de Grealish à Manchester City. L’Argentin est arrivé dans un transfert record de club pour les Villans, un an après avoir battu leur record de dépenses pour Ollie Watkins, mais n’a pas montré pourquoi.

L’EFL avait nommé Buendia comme joueur de championnat de l’année 2020/21 après avoir marqué 14 buts et aidé 16 buts. Mais son début de vie en bordeaux et bleu a été décevant.

Buendia a marqué son premier but à Villa en septembre, mais n’a pas pu s’appuyer sur sa frappe contre Brentford. Le joueur de 24 ans semblait souvent avoir perdu le rythme avant l’arrivée de Gerrard, qui – malgré le milieu de terrain montrant des signes positifs contre Man City – l’a placé sur le banc à Liverpool.

3. Jeune – L’expérience des vétérans s’avère bénéfique pour Smith et Gerrard

Ashley Young a quitté l’Inter Milan en tant que championne de Serie A pour rejoindre Aston Villa en juin, 11 ans après avoir quitté l’équipe de Birmingham. Il a fait partie intégrante des plans de Smith et a continué à se révéler un membre bénéfique de l’équipe des Villans depuis que Gerrard a pris le relais.

Le joueur de 36 ans a également contribué au premier but de l’ère Gerrard en assistant Watkins contre Brighton. Il a obtenu une autre passe décisive lorsque Matt Targett a également rencontré son coin à Crystal Palace.

Gerrard espère que Young en a assez dans le réservoir pour continuer à offrir à Aston Villa une option polyvalente jusqu’en 2022. La signature estivale gratuite des Villans a bien valu son retour.

2. Bailey – Les blessures sapent la promesse de la star d’Aston Villa

Les blessures ont fait échouer une grande partie de la première saison de Bailey à Aston Villa après son transfert estival du Bayer Leverkusen. Mais lorsque le Jamaïcain a figuré, il a montré qu’il avait beaucoup à offrir à Villa Park.

Bailey a offert une passe décisive lors de ses débuts de 30 minutes à Aston Villa contre Watford en août. Il a également marqué son premier but pour terminer une victoire 3-0 sur Everton en septembre pendant 21 minutes sur le terrain. Mais sa disponibilité a souvent été la chute du joueur de 24 ans.

Gerrard voudra désespérément que Bailey profite d’une course sans blessure jusqu’à la fin de la saison. Le patron de Villans n’a pas encore vu l’ailier à son meilleur, mais saura qu’il peut représenter une réelle menace.

1. Ings – Doit récupérer un bon départ après le transfert d’Aston Villa

Parmi les signatures d’Aston Villa dans la dernière fenêtre de transfert de Smith en charge, Ings a montré le plus de ses nouveaux coéquipiers. L’ex-star de Southampton a fait irruption dans les blocs avec deux buts en deux matchs de Premier League. Il a ensuite suivi ses frappes avec deux passes décisives lors de ses trois prochaines.

Les buts se sont taris pour Ings après avoir marqué contre Newcastle en août avec un seul lors de ses sept prochaines sorties. Pourtant, le joueur de 29 ans a continuellement travaillé dur pour la cause, même lorsqu’il n’est pas sur la feuille de match.

Il continue également de nouer des relations avec Watkins et espère prouver à Gerrard qu’ils peuvent jouer ensemble. La paire a commencé le premier match de Gerrard en charge contre Brighton ensemble. Mais avec l’ancien patron des Rangers favorisant un sommet, Ings doit redécouvrir sa forme initiale.

