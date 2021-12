Les transferts d’été de Leeds classés, avec Harrison deuxième et Firpo cinquième

Leeds United a connu une saison formidable en Premier League la saison dernière, mais a jusqu’à présent eu du mal à répéter ses efforts avec des transferts estivaux qui ont du mal à avoir un impact.

La marque de football offensive de Marcelo Bielsa semblait à l’aise dans l’élite en route vers une neuvième place. Pourtant, le syndrome de la deuxième saison et les blessures des joueurs clés ont aidé l’équipe d’Elland Road à travailler du mauvais côté du tableau pendant une grande partie de la campagne.

Bielsa voudra que ceux qui ont rejoint Leeds pendant la fenêtre de transfert d’été démarrent dans la seconde moitié de la saison. Il y a clairement place à l’amélioration de beaucoup, tandis que l’absence de quelques-uns de ceux qui sont partis pendant la morte-saison n’a pas été ressentie si durement.



6. Klaesson – Une signature à long terme pour l’avenir de Leeds

Leeds a amené le gardien norvégien des moins de 21 ans Kristoffer Klaesson à Elland Road au cours de l’été après avoir sanctionné le départ temporaire de Kiko Casilla. Le joueur de 21 ans ne devait servir que de remplaçant à Illan Meslier et s’est acquitté de cette tâche dans le giron senior des Blancs.

Klaesson a également été le gardien de l’académie des Blancos, mais ses performances U23 n’ont pas été parfaites. Après avoir concédé 32 buts lors de ses 13 premiers matchs de Premier League 2, Mark Jackson a même laissé tomber le jeune.

5. Firpo – Un long chemin à parcourir à Elland Road

L’une des plus grandes tâches de Leeds pendant la fenêtre de transfert d’été était de signer un arrière gauche pour remplacer Ezgjan Alioski. Bielsa et le directeur du football Victor Orta ont finalement accepté de signer Junior Firpo de Barcelone, mais l’arrivée de 13 millions de livres sterling a laissé beaucoup à l’imagination depuis.

Alioski n’était pas l’arrière latéral parfait, mais il a toujours donné 100% à Bielsa. Firpo a un long chemin à parcourir avant de justifier sa capture, ayant parfois semblé bien du rythme nécessaire.

4. Hernandez – Le héros blanc est parti au bon moment

On se souviendra de Pablo Hernandez à Leeds comme l’un de leurs héros de promotion et une star de leur époque de championnat. Mais sa sortie cet été est arrivée au bon moment.

Le joueur de 36 ans n’a réussi que trois départs en 16 matches de Premier League la saison dernière, tout en marquant deux buts. Il joue maintenant dans la troisième division espagnole de Castellon, mais a eu du mal à offrir une présence créative cohérente.

3. Costa – Ne se montre pas assez loin du West Yorkshire

Leeds a payé aux Wolves 16 millions de livres sterling pour Helder Costa l’année dernière après sa campagne en prêt alors que Bielsa menait le club à la promotion. Mais le Portugais n’a pas pu montrer son potentiel en Premier League, car il n’a offert que trois buts en 22 apparitions la saison dernière.

United a choisi d’envoyer Costa en prêt à Valence cette saison, et sa performance depuis n’a fait que justifier la décision de Bielsa d’essayer de quitter le joueur de 27 ans si tôt.

Des rapports d’AS moins d’un mois après le transfert de Costa ont affirmé que le patron de Valence, Jose Bordalas, était très préoccupé par la compréhension tactique du prêteur de Leeds. Bien qu’il ait ensuite joué un rôle clé dans l’équipe des Murcielagos, Costa a continué à offrir peu à l’attaque de Bordalas.

2. Harrison – Plus à venir après le transfert permanent de Leeds

Jack Harrison a d’abord rejoint Leeds en prêt lors de la fenêtre de transfert de l’été 2018 et a contribué à leur promotion en 2019/20. L’ailier a marqué six buts et fourni huit passes décisives en 46 matchs de deuxième division ce trimestre, commençant tous les matchs sauf un.

Il est revenu sur un autre prêt la saison dernière et a fait un superbe pas en avant vers le football de Premier League. Harrison a marqué huit buts et offert huit passes décisives en 36 matchs, commençant 34.

Leeds a finalement fait venir Harrison de Manchester City pour un transfert permanent cette année pour 11 millions de livres sterling. Mais l’ailier n’a pas réussi à retrouver ce qu’il a montré tout au long de la saison dernière.

Bielsa a gardé Harrison comme un élément clé de ses plans à Leeds depuis le déménagement. Mais l’Argentin s’attendra à ce que le joueur de 25 ans redécouvre sa créativité après le début de l’année.

1. James – Trouver ses marques à Elland Road

Leeds et Bielsa ont finalement signé Dan James cet été après avoir convenu d’un transfert de 25 millions de livres sterling avec Manchester United. Les Blancs étaient arrivés quelques minutes après que l’ailier les avait rejoints depuis Swansea en janvier 2019, mais son commutateur Deadline Day s’est effondré malgré la tenue d’un examen médical.

James a grandi dans son rôle à Elland Road après un démarrage lent après avoir quitté Old Trafford. Il a semblé lent dans ses pensées dans le dernier tiers de ses premières apparitions, mais a trouvé le moyen de marquer un premier but à Tottenham Hotspur en novembre.

