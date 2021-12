Les transferts d’Everton de Benitez classés, avec Townsend 2e et Rondon 6e

Photo de PAUL ELLIS/. via .

Rafa Benitez a rejoint Everton alors que le club luttait contre le fair-play financier pendant la fenêtre de transfert d’été, pour laisser Demarai Gray et Andros Townsend comme ses arrivées de renom.

Le propriétaire des Toffees, Farhad Moshiri, avait injecté des millions dans l’équipe de Goodison Park ces dernières saisons. Mais leurs dépenses excessives passées pour les joueurs qui n’ont pas réussi à livrer et les difficultés à en vendre d’autres à but lucratif ont rattrapé l’équipe du Merseyside cette année.

Moshiri a dépensé environ 450 millions de livres sterling dans le but de voir les Blues combler l’écart avec les six premiers de la Premier League. Pourtant, à la fin de l’été, Benitez a dépensé au total 1,5 million de livres sterling pour Gray, tandis que Townsend, Salomon Rondon, Asmir Begovic et Andy Lonergan se sont joints gratuitement.

Gray et Townsend sont peut-être arrivés dans le Merseyside en fanfare, mais se sont avérés essentiels aux plans de Benitez. Certains de ceux que l’Espagnol a éliminés n’ont pas non plus atteint de grandes hauteurs.

8. Lonergan – Profondeur expérimentée pour Everton à l’entraînement

Lonergan a effectué un dernier transfert à Everton en août pour offrir à Benitez une profondeur de but supplémentaire. Le joueur de 38 ans a rejoint les Toffees pour un contrat d’une saison après que l’adolescent Harry Tyrer se soit blessé à l’entraînement. Joao Virginia a également rejoint le Sporting Lisbonne en prêt.

Le tireur d’élite né à Preston n’était pas susceptible de jouer régulièrement devant Jordan Pickford ou Asmir Begovic. Mais son expérience n’a jusqu’à présent offert de la profondeur à Benitez qu’à l’entraînement.

7. Bernard – Un salaire élevé que Benitez a dû se décharger

Everton a soutenu Marco Silva dans sa première fenêtre à la barre de Goodison en 2018, avec Bernard quelqu’un de très désireux. Sky Sports a noté que l’entraîneur portugais convoitait le Brésilien, qui avait quitté le Shakhtar Donetsk à la fin de son contrat.

Les Toffees ont répondu en accordant à Bernard un contrat de 120 000 £ par semaine, mais il a eu du mal à être essentiel en bleu royal. À tel point que Benitez lui a permis de partir un an avant l’expiration de son contrat.

Benitez aura l’impression que Bernard a donné raison à son départ avec la décoloration de son brillant départ au sein du club émirati du Sharjah FC. Sa forme suggérant que le joueur de 29 ans aurait vu ses termes en marge.

6. Rondon – Un brûleur très lent en bleu royal

Comme Lonergan, Rondon a rejoint Everton à la fin de la fenêtre de transfert d’été pour offrir à Benitez une profondeur supplémentaire. Le Vénézuélien est arrivé le jour de la date limite pour soutenir Dominic Calvert-Lewin et Richarlison, mais les blessures ont propulsé le joueur de 32 ans sous les projecteurs.

Malheureusement, Rondon est arrivé dans le Merseyside sans avoir profité d’une pré-saison et aurait du mal à se remettre en forme. Ainsi, lorsque Benitez a dû jeter son ancien favori de Newcastle United dans le grand bain, il a coulé.

Il a fallu à Rondon jusqu’à sa 12e apparition – 11 en Premier League – pour marquer son premier but à Everton. Il avait commencé sept matches à ce stade et a marqué après 663 minutes.

5. Begovic – La doublure de Pickford par manque de fonds

Begovic a rejoint Everton en sachant qu’il serait la doublure de Pickford, mais n’a pas réussi à garder l’international anglais sur ses gardes. Sa présence a donné à Benitez une alternative lors des matches de Coupe Carabao des Bleus, mais le Bosniaque ne figurera dans la ligue que si Pickford est absent.

4. Kean – Clignote mais peu d’étincelle depuis les adieux d’Everton

Everton pensait avoir signé une étoile montante du football italien lorsque Moise Kean a rejoint la fenêtre de transfert de l’été 2019. Ils ont payé à la Juventus un montant initial de 25 millions de livres sterling, mais il a rejoint l’équipe de Serie A en août dernier avec un premier prêt de deux ans assorti d’une obligation d’achat de 24 millions de livres sterling.

Kean a quitté Everton après avoir marqué quatre buts en 39 matchs toutes compétitions confondues, et a passé la saison dernière à l’extérieur en prêt. Il a depuis montré des éclairs de compétence, mais souvent de peu d’étincelle pour la vieille dame en tant qu’option de sauvegarde sous Massimiliano Allegri au stade Allianz.

3. Rodriguez – Un départ estival vital pour Benitez

James Rodriguez a retardé les plans de transfert d’Everton à la fin de l’été tandis que les transferts vers l’AC Milan, Porto et Basaksehir ont échoué. Il a finalement rejoint le côté qatari d’Al-Rayyan à la mort.

Sa sortie était vitale pour retirer un salaire de 200 000 £ par semaine d’une masse salariale gonflée. Le meneur de jeu a également eu une relation tendue avec Benitez au Real Madrid, selon le Liverpool Echo.

Rodriguez n’a pas montré à Everton ce qu’ils manquaient depuis, d’un joueur qui a admis avoir rejoint l’année dernière pour retrouver l’ancien patron des Blues Carlo Ancelotti, via ESPN. Le joueur de 30 ans n’a coupé qu’un rôle périphérique à Al-Rayyan et a vu rouge en octobre après un déchaînement furieux.

2. Townsend – Une carrière relancée après le transfert d’Everton

Townsend a rejoint Everton lors d’un transfert de Bosman après avoir quitté Crystal Palace à la fin de son contrat. Sa dernière année à Selhurst Park suggérait que peu de choses viendraient du joueur de 30 ans du Merseyside, mais il a prouvé que les sceptiques avaient tort.

L’ailier a offert trois buts et deux passes décisives lors de ses sept premiers matchs de Premier League en bleu royal. Il est resté une figure de proue de l’attaque de Benitez, mais sa production s’est tarie.

Si Calvert-Lewin n’avait pas subi une blessure qui l’aurait empêché d’entrer pendant des mois, Townsend aurait peut-être été encore plus efficace.

1. Gray – Winger justifie l’admiration à long terme de Benitez à Goodison

Benitez n’a dépensé des frais que pour un joueur pendant la fenêtre de transfert d’été pour amener Gray à Everton. Il a noté plus tard que l’ailier était un joueur qu’il avait suivi depuis que Gray était à Leicester. Et l’attaquant a depuis justifié l’admiration à long terme de l’Espagnol à Goodison Park.

Gray a fait irruption dans les portes avec trois buts lors de ses quatre premiers matchs de Premier League avec Everton. Il a continué à offrir une présence dynamique et a souvent été la plus grande menace offensive des Blues depuis les ailes de Benitez.

