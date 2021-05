Les transferts monétaires et l’expansion du programme d’emploi rural doivent faire face à l’impact de la deuxième vague Covid: Université Azim Premji

Il a également suggéré une allocation de sujétion Covid de 5 000 roupies par mois à 2,5 millions de travailleurs Anganwadi et ASHA pour une période de six mois.

L’Université Azim Premji a proposé une multitude de mesures, y compris le transfert direct d’espèces et l’élargissement du droit au régime de garantie de l’emploi rural (MGNREGS) à 150 jours par ménage – ce qui nécessite au Centre environ 5,5 lakh crore de dépenses supplémentaires – pour atténuer l’impact potentiellement plus important du second Vague Covid sur le travail, les revenus, la sécurité alimentaire, la santé et l’éducation.

Le gouvernement central a des «raisons impérieuses» d’entreprendre des dépenses supplémentaires pour soutenir l’extension des rations gratuites au-delà de juin jusqu’à la fin de l’année, pour offrir un transfert en espèces de 5 000 crores de roupies pendant trois mois à autant de ménages que possible et pour étendre le droit au MGNREGA à 150 jours à partir de 100 jours maintenant, et augmentez le budget dans le cadre du régime de garantie de l’emploi rural à au moins Rs 1,75 lakh crore à partir de Rs 73000 crore alloué dans le budget pour 2021-22.

Dans un rapport qui documente l’impact de Covid-19 en Inde au cours de la dernière année sur l’emploi, les revenus, les inégalités et la pauvreté, l’université a également suggéré de lancer un programme pilote d’emploi urbain dans les districts les plus touchés, axé sur les travailleuses touchées. dur dans la pandémie. Il a également suggéré une allocation de sujétion Covid de 5 000 roupies par mois à 2,5 millions de travailleurs Anganwadi et ASHA pour une période de six mois.

Le rapport montre que la pandémie a encore accru le caractère informel et conduit à une forte baisse des revenus de la majorité des travailleurs, entraînant une augmentation soudaine de la pauvreté. En avril et mai, les 20% des ménages les plus pauvres ont perdu la totalité de leurs revenus. En revanche, les ménages les plus riches ont subi des pertes de moins d’un quart de leurs revenus d’avant la pandémie. Sur l’ensemble de la période de huit mois (de mars à octobre), un ménage moyen des 10% les plus pauvres a perdu 15 700 Rs, soit un peu plus de deux mois de revenu.

«De la baisse du revenu global, 90% était due à la réduction des revenus, tandis que 10% était due à la perte d’emploi. Cela signifie que même si la plupart des travailleurs ont pu retourner au travail, ils ont dû se contenter de revenus inférieurs », a-t-il déclaré.

Les restrictions de mobilité, causées par les verrouillages, ont entraîné des pertes de revenus en raison d’une baisse de l’activité économique. Le rapport a révélé qu’une baisse de 10% de la mobilité était associée à une baisse de 7,5% du revenu.

De nombreux ménages ont réussi à réduire leur consommation de nourriture, à emprunter et à vendre des actifs, car l’aide du gouvernement a aidé à éviter les formes les plus graves de détresse, mais la portée des mesures de soutien est incomplète, laissant de côté certains des travailleurs et des ménages les plus vulnérables, selon le rapport.

Le rapport indique qu’environ 100 millions d’emplois ont été perdus lors du verrouillage national d’avril à mai 2020. La plupart d’entre eux étaient de retour au travail en juin 2020, mais à la fin de 2020, environ 15 millions de travailleurs étaient toujours sans travail. Les pertes d’emplois étaient plus élevées pour les États ayant une charge moyenne de cas Covid plus élevée. Le Maharashtra, le Kerala, le Tamil Nadu, l’Uttar Pradesh et Delhi ont contribué de manière disproportionnée aux pertes d’emplois.

Après le verrouillage, les travailleurs sont revenus dans des formes d’emploi plus précaires et informelles. Près de la moitié des salariés formels sont entrés dans le travail informel, soit comme travailleurs indépendants (30%), salariés occasionnels (10%) ou salariés informels (9%), entre fin 2019 et fin 2020, selon le rapport.

