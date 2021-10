Les transformateurs rejoignent Smite en tant que skins

Smite obtient un pass de combat Transformers, qui est un thème assez différent du précédent pass de combat sur le thème de Stranger Things de Smite. Lancé le 16 novembre, le pass de combat Smite x Transformers ne signifie pas que les autobots entreront en tant que tout nouveaux personnages jouables dans le jeu MOBA. Au lieu de cela, certains Transformers seront disponibles en tant que skins pour les dieux Smite existants.

Voici une liste des dieux qui obtiendront quel skin d’autobot :

Starscream (Jing Wei)Megatron (Ra)Optimus Prime (Geb)

D’après la bande-annonce, il semble que les skins proviennent de la génération 1 – la franchise originale Transformer -, ce qui est plutôt génial.

Le prix du pass de combat Transformers de Smite n’est pas encore connu, mais le pass de combat TMNT standard coûte 750 gemmes, soit environ 15 USD. Le niveau premium du pass de combat TMNT coûte 1350 gemmes, ce qui équivaut à peu près à 21 USD. Les joueurs peuvent probablement s’attendre à ce que le prix de la passe de combat Transformers se situe quelque part autour de ces valeurs.

Le développeur de Smite, Hi Rez Studios, a collaboré avec plusieurs grandes franchises pour la passe de combat du MOBA. Il y a le pass de combat Stranger Things déjà mentionné, ainsi que des croisements précédents avec Teenage Mutant Ninja Turtles et Avatar: The Last Airbender – qui n’ont tous fonctionné que pour une durée limitée et ne sont plus disponibles.

