Les transporteurs maintiennent les arrêts car ils ne voient pas de « progrès » dans la négociation

13/12/2021

Le Comité National des Transports Routiers (CNTC) maintient le arrêts prévus les 20, 21 et 22 décembre après n’avoir obtenu « aucun progrès » lors de la dernière réunion tenue ce lundi avec les représentants du ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain.

Dans un communiqué, l’employeur du transport routier a expliqué que lors de la réunion qui s’est tenue au siège du ministère, il n’y a eu aucun progrès concernant leurs revendications, qui restent les mêmes que lorsqu’ils ont appelé aux grèves de Noël.

Malgré le fait qu’ils maintiennent les arrêts de travail prévus la semaine prochaine, de la CNTC ils ont exprimé leur volonté de continuer à négocier « jusqu’au dernier moment », en attendant que le gouvernement réponde à leurs demandes.

Pour leur part, des sources ministérielles soulignent que la réunion a analysé le dernier document de réponse de la CNTC à la dernière proposition de l’exécutif, un document qui comprend des mesures « de grande envergure » qui répondent aux demandes des transporteurs et supposons « une avancée sans précédent« .

Cependant, les mêmes sources assurent que la réponse de l’employeur aborde des aspects qui n’étaient pas inclus dans le « périmètre de négociation » initial.

En ce sens, le ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain rappelle qu’indépendamment de la négociation d’annulation de la grève, il faudra ccontinuer à travailler à l’amélioration de la durabilité économique du secteur avec des mesures d’un autre type.

De plus, ils défendent la nécessité de résoudre la négociation dans les plus brefs délais pour donner une certitude à l’économie et au public dans son ensemble, et ils espèrent parvenir à un accord satisfaisant pour les deux parties.