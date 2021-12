Les transporteurs maintiennent les grèves quand ils voient les progrès « insuffisants »

14/12/2021

Le Comité National des Transports Routiers (CNTC) maintiendra la convocation des grève nationale du 20, 21 et 22 décembre et les Des démonstrations de camions prévues ce mercredi à Madrid et d’autres villes espagnoles après la dernière rencontre avec le secrétaire d’État aux Transports, Isabel Pardo de Vera.

Selon l’employeur, lors des négociations de mardi il y a eu des progrès dans les pourparlers, mais « c’est encore insuffisant ». En ce sens, la commission manque d’une proposition du Gouvernement et affirme qu’elle attend de recevoir « une proposition écrite du Gouvernement qui précise son offre afin de pouvoir être valorisée ».

Outre le secrétaire d’État, la réunion qui s’est déroulée au siège du ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain a également réuni tous les membres de la Direction générale des transports.

Pendant ce temps, la ministre des Transports, Raquel Sánchez, a déclaré ce mardi que des « percées » ont lieu dans les réunions, « bien qu’il soit nécessaire soit prudent « .

Cela a été exprimé ce mardi à Osuna (Séville), dans des déclarations aux médias, à l’occasion de l’acte de début des travaux d’une promotion de logements bénéficiaires des subventions du Programme de Promotion du Parc de Logements à Louer, auquel a assisté le ministre du Développement, des Infrastructures et de l’Aménagement du territoire, Marifrán Carazo.

« Des progrès sont en cours, mais il faut être prudent, il faut être prudent. Bien sûr, nous allons travailler pour que la suspension de la grève ait lieu », a assuré le ministre.

Sánchez a indiqué que son département travaille pour « offrir un scénario de certitude aux citoyens et les secteurs en attente et concernés. Mais bien sûr, nous allons tout mettre en œuvre pour que nous puissions parvenir à un accord. »