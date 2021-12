Les transporteurs vendent vos données personnelles – voici comment les arrêter

La mesure dans laquelle les opérateurs de téléphonie mobile vendent vos données personnelles à des sociétés tierces, au lieu d’autoriser des publicités ciblées basées sur vos données, est plutôt difficile à déterminer à partir de leurs politiques de confidentialité.

Si vous voulez jouer en toute sécurité, cependant, les trois plus grands transporteurs américains proposent des options de retrait…

CNET a fait le travail, en fouillant dans les politiques de confidentialité d’AT&T, T-Mobile et Verizon, pour voir ce que chacun avait à dire et comment se retirer.

AT&T, T-Mobile et Verizon suivent votre position, votre activité Web et l’utilisation des applications. Ils collectent également des numéros de sécurité sociale, des photographies et des activités sur les réseaux sociaux. AT&T collecte même les données biométriques des utilisateurs, telles que les empreintes digitales, conformément à la politique de confidentialité de l’opérateur, mais seulement « jusqu’à ce que l’objectif initial de la collecte soit atteint ou dans les trois ans suivant la dernière interaction de l’individu avec AT&T, selon la première éventualité ».

Les opérateurs utilisent les informations personnelles pour améliorer l’expérience des clients, conformément à leurs politiques de confidentialité, et pour vendre des publicités ciblées. Mais vous pouvez empêcher la vente de vos données, et certains opérateurs proposent même des moyens de supprimer les données qu’ils ont déjà collectées sur vous.