Les transports routiers maintiennent les grèves du 20 au 22 décembre

09/12/2021

22:53 CET

.

Les Comité national de Transport by Carretera (CNTC) maintient les arrêts prévus les 20, 21 et 22 décembre malgré le fait qu’il y ait eu « certaines avancées » sur les conditions de travail et les aides économiques au secteur lors de la réunion qui s’est tenue ce jeudi avec la ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, Raquel Sánchez.

Des sources du ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain indiquent que lors de la réunion ils ont présenté un ensemble de mesures « historiques et ambitieuses » qui permettent de progresser vers la durabilité économique, sociaux et environnementaux du secteur et l’amélioration de leurs conditions de travail.

Il s’agit de la deuxième réunion après celle du 19 novembre. Après cette première réunion, le ministère a envoyé une proposition aux transporteurs qui a déçu le secteur, mais aujourd’hui, le gouvernement a présenté un nouveau document, meilleur que le précédent, selon des sources CNTC.

Le nouveau document Transport, « même en supposant une certaine avance par rapport au document précédent » est très en deçà des objectifs de la CNTC en termes d’amélioration des conditions de travail des chauffeurs et de mise en place d’un « poumon économique immédiat » pour les professionnels et les entreprises.

Pour ce faire, ils demandent que ces mesures soient articulées à travers une procédure législative « d’une vitesse extrême, en réponse à la situation critique et au besoin urgent » qui traverse le secteur.

Marcos Basante, président de l’Association internationale des transports routiers (ASTIC) -intégrée à la CNTC- a expliqué dans une note que les négociations avancent mais qu’il est « tôt » pour annuler la grève patronale.

Dans le même temps, Transportes a expliqué que continue de travailler avec les autres ministères impliqués dans les mesures, compte tenu de son caractère structurel, et a montré sa « volonté claire » d’accélérer au maximum les accords.

Les réclamations de la CNTC portent sur des questions telles que l’interdiction de la participation du conducteur aux opérations de chargement et de déchargement, la réduction des temps d’attente, l’application obligatoire de la clause de révision du prix du gazole, la restitution des sommes dues au centime sanitaire et la non-application de l’Eurovignette, entre autres.