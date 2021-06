Les traqueurs de téléphone Stingray sont ciblés par un nouveau projet de loi aux États-Unis

Les forces de l’ordre pourraient bientôt devoir obtenir un mandat avant d’utiliser des simulateurs de sites cellulaires, souvent appelés raies pastenagues. Le sénateur Ron Wyden de l’Oregon et le représentant Ted Lieu de Californie ont présenté cette semaine un nouveau projet de loi visant à mettre fin à l’utilisation sans mandat des traqueurs de téléphone Stingray dans le but de protéger la vie privée des citoyens. C’est une bonne nouvelle.

Attends, c’est quoi les raies pastenagues ?

Les raies agissent comme des tours cellulaires, mais elles ne le sont pas. Au lieu de cela, ils sont utilisés par les forces de l’ordre pour suivre les personnes. Aux États-Unis, les traqueurs de téléphones Stingray sont utilisés par une gamme de polices locales, de polices d’État et d’agences fédérales, telles que le FBI.

En règle générale, la police ou d’autres organismes d’application de la loi circulent dans un quartier donné avec une raie dans leur voiture ou leur camion. Lorsque la raie passe devant les téléphones portables, les téléphones s’y connectent parce qu’ils pensent qu’il s’agit d’une tour de téléphonie cellulaire. L’idée est de trouver un téléphone ou une personne spécifique et de recueillir les allées et venues de cette personne et parfois même l’historique des appels, les messages et les données.

Pourquoi les raies sont-elles un problème ?

Le problème est que les raies pastenagues ne suivent pas une seule personne. Ils sont aveugles et traquent tous les téléphones portables à proximité. Cela signifie que les données des personnes ordinaires sont récupérées aux côtés des données de la cible visée. C’est un problème pour les défenseurs de la vie privée.

Imaginez que les forces de l’ordre accèdent à votre historique de localisation, à votre historique d’appels et à vos messages, le tout sans mandat. Attention, vous ne commettez aucun crime ; vous allez simplement à vos affaires. Pourtant, beaucoup pensent que les forces de l’ordre n’ont pas le droit de collecter de telles données auprès de citoyens ordinaires à leur insu.

Il y a aussi un problème de sécurité. Étant donné que les raies pastenagues trompent les téléphones pour qu’ils s’y connectent, un téléphone peut être connecté à une raie pastenague lorsqu’il est nécessaire de passer un appel d’urgence. Imaginez ne pas pouvoir appeler le 911 pour obtenir de l’aide parce que votre téléphone a été amené à se connecter à une raie des forces de l’ordre. Les raies pastenagues peuvent mettre des vies en danger.

« Les simulateurs de sites cellulaires existent depuis bien trop longtemps dans une sorte de no man’s land », a déclaré Wyden. “Notre projet de loi bipartite met fin au secret et à l’incertitude entourant les raies pastenagues et autres simulateurs de sites cellulaires et le remplace par des règles claires et transparentes indiquant quand le gouvernement peut utiliser ces dispositifs de surveillance invasifs.”

Quel effet aura le projet de loi?

Le projet de loi vise à obliger les forces de l’ordre à tous les niveaux à obtenir un mandat avant d’utiliser des raies pastenagues et exige que les juges émetteurs soient informés des effets secondaires potentiels, tels que le brouillage des appels au 911.

Le projet de loi exigerait également que les données recueillies à partir des appareils des spectateurs soient réduites au minimum. Cela donnerait aux personnes surveillées illégalement le droit de prendre des mesures et pourrait inclure des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour l’utilisation illégale de raies pastenagues. Certains États ont déjà promulgué des lois similaires. Cette loi couvrirait toutes les utilisations des raies pastenagues.

“[Stingrays] peut capturer une quantité massive de métadonnées et de contenu à partir d’un large éventail d’appareils à la fois », a déclaré Lieu. Lieu a souligné que des raies pastenagues ont été déployées contre des manifestants du BLM et d’autres exerçant leurs droits au titre du premier amendement.

Wyden cherche à contrôler l’utilisation des raies pastenagues depuis 2016.

La facture est nécessaire

Officiellement appelé Cell Site Simulator Warrant Act, le projet de loi est le bienvenu, bien que certains disent qu’il est attendu depuis longtemps.

Les forces de l’ordre utilisent des raies pastenagues depuis des années. Dans un cas, les forces de l’ordre ont mis une raie dans un avion et ont survolé Washington, DC, à la recherche d’un suspect. La raie a aspiré les données de milliers de personnes qui ne savaient pas qu’elles étaient surveillées.

Si ce projet de loi bipartite est adopté, l’utilisation du téléphone portable par les gens deviendra un peu plus privée. Comme cela devrait être.