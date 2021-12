les travailleurs auront 3 jours par semaine à la maison et une prime de 30 euros par mois

03/12/2021 à 13:22 CET

Gabriel Ubieto

Ikea et les syndicats majoritaires sont parvenus à un accord pour réglementer le télétravail dans ses centres en Espagne. Une partie des 9 148 travailleurs employés par la multinationale d’origine suédoise pourra travailler à distance jusqu’à trois jours par semaine et, pour compenser les dépenses dérivées, ils factureront un bonus de 30 euros brut par mois (environ 27,5 euros net). Ceci est confirmé par des sources à la fois de l’entreprise et du syndicat, qui ordonnent le travail à distance après la première expérience pendant la pandémie. La réglementation de l’exercice à distance, un an après l’approbation de la nouvelle loi sur le télétravail, est une tâche en suspens en Espagne et seuls 3% des travailleurs sont couverts par un accord à cet égard.

Le nouvel accord de télétravail entrera en vigueur le prochain 1er janvier 2022 et l’entreprise n’a toujours pas d’estimation du nombre de travailleurs de son effectif qui pourront profiter de cette modalité. Tenant compte du fait que les profils tels que vendeurs, designers ou assistance téléphonique et assistance vente en ligne s’intègrent parfaitement (comme c’est le cas dans les centres de Valladolid ou d’Oviedo) ; tandis que les exploitants d’entrepôt auront du mal à adhérer. Ikea doit fournir à ceux qui viennent faire de l’exercice à distance, en plus de ces 30 euros par mois, un ordinateur, une souris, un clavier et une chaise ergonomique ; en plus d’une table, d’un flexo et d’un repose-pieds.

La prime de compensation des dépenses a été l’une des pierres angulaires de la négociation. Enfin, l’accord a été conclu avec un Cotisation supplémentaire de 30 euros par mois, à condition que le travailleur ait occupé au moins 30% de ses heures de travail à distance. Et avec l’obligation d’avoir un système de routeur qui assure la bonne connexion, pour éviter de perdre des heures de travail à cause des interruptions d’Internet. Ici, les syndicats aiment CCOO, minoritaire au sein du comité inter-centres d’Ikea, a réclamé (sans succès) l’inclusion d’une clause de révision automatique de ce montant en fonction de la évolution de l’IPC. Pour que les travailleurs ne voient pas cette compensation diminuer en pouvoir d’achat.

La prime compensatoire de 30 euros par mois se situe dans la fourchette basse des primes actuellement convenues sur le marché du travail espagnol. Dans la convention bancaire, par exemple, ce versement s’élevait à 50 euros bruts par mois.