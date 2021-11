Les travailleurs australiens utilisent Telegram pour trouver des emplois qui ne nécessitent pas de passeport vaccinal

par Christina Maas, Reclaim The Net :

L’absence de censure de Telegram s’avère utile.

Plusieurs États et territoires australiens ont imposé des passeports vaccinaux aux employés de certaines industries. Les mandats ont fait perdre leur emploi à des gens.

Pourtant, cela a également stimulé une augmentation de l’activité sur les réseaux sociaux avec des personnes créant des groupes afin que les gens puissent trouver un nouvel emploi dans une entreprise qui ne demande pas au personnel de détenir un passeport vaccinal.

De nombreux groupes ont commencé sur Facebook, a rapporté le Guardian, mais avec la censure massive sur la plate-forme, des applications telles que Telegram ouvrent la voie à la création de groupes qui permettent aux gens de trouver un nouvel emploi.

Sur Telegram, il y a des employeurs qui font de la publicité pour du travail et décrivent leurs entreprises comme « accueillantes pour tout le monde » et sans discrimination.

Depuis la mise en œuvre des passeports vaccinaux, les travailleurs de l’hôtellerie, les policiers, les enseignants et les travailleurs de la santé ont perdu leur emploi. Victoria a l’un des mandats les plus stricts en matière de vaccins, qui a été mis en œuvre pour les industries qui emploient collectivement 1,25 million de personnes.

L’État d’Australie-Occidentale a également annoncé un mandat de vaccination pour plusieurs industries, y compris le personnel des supermarchés et les enseignants, qui affectera environ 75% de la main-d’œuvre totale de l’État.

The Guardian Australia s’est entretenu avec plusieurs des demandeurs d’emploi. Julian Melvin, un arboriculteur, a déclaré que les seuls emplois disponibles sont des petits boulots temporaires.

« Pour beaucoup d’entre eux, c’est comme si j’avais besoin que mes pelouses soient tondues… du travail en espèces ici et là », a-t-il déclaré. « Certaines entreprises disent que nous allons vous embaucher, mais combien de personnes sont au chômage par rapport à combien de personnes ont besoin de travail ? »

« Je me retrouve dans une position où j’ai perdu ma carrière de 20 ans », a déclaré Ash Heap, un électricien. « Je n’ai pas vraiment beaucoup d’options. J’ai reçu une subvention pour petite entreprise qui me permettra de vivre un mois de plus, mais il n’y a aucun revenu.

Des groupes tels que « Jobs Without Jabs Australia » ont attiré plus de 20 000 membres sur Facebook, les employeurs publiant leurs offres d’embauche sans discrimination dans le passeport vaccinal.

« Liberté de choix sans contrainte médicale. Une Australie libre pour tous, pas une société à deux vitesses. Il s’agit d’un tableau d’affichage d’emplois pour mettre en relation les employeurs et les employés », indique la description du groupe.

