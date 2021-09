Les travailleurs clés pourraient avoir un accès prioritaire au carburant ⋆ .

No10 est sous pression pour accorder aux travailleurs essentiels un accès exclusif aux pompes à essence (Photo: .)

Les travailleurs critiques pourraient avoir un accès exclusif aux pompes à essence dans le cadre d’un plan d’urgence pour atténuer la crise du carburant.

Des sources gouvernementales ont déclaré que la désignation de certaines stations pour les travailleurs clés était conservée comme option de secours si les achats de panique ne s’arrêtent pas.

Les infirmières, les travailleurs sociaux, les enseignants, le personnel ambulancier et la police font partie de ceux qui se sont retrouvés bloqués ces derniers jours alors que les pompes à travers le pays s’assèchent.

La crise, imputée à une pénurie de chauffeurs de poids lourds pouvant livrer du carburant, a déclenché une frénésie alors que des files d’attente de deux milles s’accumulent autour des parvis et que les gens essaient de stocker de l’essence.

Lundi, Boris Johnson a été confronté à des appels de groupes du NHS, de syndicats, d’organismes médicaux, de députés conservateurs et de l’opposition pour s’assurer que les médecins, les infirmières et les autres travailleurs clés reçoivent d’abord du carburant.

Des sources ont déclaré au Telegraph que les ministres espèrent que la crise du pétrole sera atténuée sans qu’il soit nécessaire de prendre de nouvelles mesures.

Cependant, des options telles que la désignation de stations-service pour les travailleurs clés et un plafond d’achat seraient conservées en réserve en tant qu’options de sauvegarde.

Ceci est conforme au Plan national d’urgence pour le carburant, qui décrit les 10 mesures qui pourraient être prises dans un scénario de crise.

Les stations-service à travers le pays sont à court de carburant (Photo: Shutterstock)



Les achats de panique ont aggravé la crise, causée par une pénurie de chauffeurs de poids lourds (Photo : Shutterstock)

Publiées par le gouvernement en janvier de l’année dernière, les mesures d’urgence comprennent l’octroi d’un «accès prioritaire» aux pompes aux travailleurs clés et la limitation du montant que les conducteurs peuvent dépenser pour l’essence.

Certaines mesures ont déjà été mises en œuvre, notamment la levée des lois sur la concurrence afin que les conducteurs puissent livrer de l’essence aux entreprises concurrentes.

Une autre option est le programme de stations-service désignées, ce qui signifierait que les «véhicules de service d’urgence et critiques» seraient prioritaires.

Cette décision a été prise par l’ancien Premier ministre Tony Blair lors de la crise du carburant en 2000.

Les ministres sont confrontés à des appels pour le promulguer à nouveau suite aux avertissements que la sécurité des patients est menacée car le personnel de première ligne ne peut pas se rendre au travail.

EveryDoctor, un groupe de santé représentant près de 2 000 médecins, a déclaré qu’on lui avait dit que deux consultants n’avaient pas pu se rendre à leur hôpital de Bedford parce qu’ils n’avaient pas de carburant.

Certains travailleurs clés n’ont pas pu se rendre au travail (Photo: .)

Les médecins ont déclaré que les quatre stations situées à moins de quatre miles du lieu de travail étaient fermées.

Pendant ce temps, la British Medical Association a averti qu’il y avait un “risque réel que le personnel du NHS ne puisse pas faire son travail” à moins qu’il ne bénéficie d’un accès prioritaire.

Christina McAnea, secrétaire générale du syndicat de la santé Unison, a déclaré: “Les ambulanciers, les infirmières, les soignants, les assistants pédagogiques, le personnel de police et d’autres travailleurs clés ne doivent pas être laissés en plan ou forcés de faire la queue pendant des heures simplement pour se rendre à une pompe.”

Bien que la priorité aux travailleurs clés reste une option, cela ne fait pas partie du plan immédiat de lutte contre la crise.

Les ministres ont imputé les achats de panique à la pénurie et ont déclaré qu’il y avait des signes que cela commençait à se «modérer».

Dix sociétés pétrolières ont également publié lundi une déclaration commune indiquant qu’elles s’attendaient à ce que la demande “revienne à des niveaux normaux dans les prochains jours”.

L’appel au calme est intervenu après que la Petrol Retailers’ Association a averti que 90% des stations dans certaines régions étaient à court de carburant, les collectes de poubelles ont été annulées dans certaines régions et les syndicats d’enseignants ont déclaré que les écoles pourraient devoir revenir à l’apprentissage en ligne si les enseignants ne pouvaient pas aller en classe.

Les chauffeurs de pétroliers de l’armée sont actuellement formés pour livrer de l’essence dans le but d’atténuer les pénuries.

Mais certaines autorités locales peuvent agir indépendamment pour prendre leurs propres mesures.

Le chef du conseil du comté de Surrey, Tim Oliver, a déclaré hier soir qu’il pourrait déclarer un «incident majeur» pour accorder un accès prioritaire au carburant aux travailleurs clés.

Cela survient au milieu des avertissements selon lesquels la crise se prolongera en raison du manque de chauffeurs de poids lourds, avec des plans pour 5 000 visas temporaires pour les conducteurs étrangers rejetés par les initiés de l’industrie.

Un dirigeant syndical a déclaré hier que les chauffeurs routiers européens ne retourneraient pas au Royaume-Uni pour sortir le pays “de la merde qu’ils ont eux-mêmes créée”.

On estime qu’il manque 100 000 chauffeurs de poids lourds, en raison des pénuries de main-d’œuvre à long terme, du Covid et du Brexit.

Le président de la Petrol Retailers Association, Brian Madderson, a déclaré: «Nous pensons que cela va durer encore au moins une semaine, peut-être dix jours.

«Le problème que nous avons, c’est qu’il y a un nombre fini de pétroliers qui peuvent transporter du carburant et un nombre fini de chauffeurs.

«Il y aura un peu de répit parce que les voitures des acheteurs paniqués sont pleines… mais je ne vois pas de solution miracle.

“Cela va prendre beaucoup de temps pour revenir à la normale où tous les parvis ont la bonne quantité de carburant.”



