Les travailleurs d’Activision Blizzard critiquent Bobby Kotick et brisent les syndicats

Les employés d’Activision Blizzard ont publié aujourd’hui une nouvelle déclaration critiquant les actions de la direction à la suite du procès pour harcèlement sexuel intenté en Californie contre l’entreprise. Le message appelle spécifiquement le PDG Bobby Kotick à faire des progrès « significatifs » après sa première déclaration publique et la décision de l’exécutif d’embaucher un cabinet d’avocats connu pour ses antécédents de lutte contre les syndicats pour mener l’examen interne d’Activision Blizzard.

“Vous avez dit que vous feriez tout votre possible pour travailler avec les employés afin d’améliorer notre lieu de travail”, a écrit ABK Workers Alliance, le groupe également responsable de l’organisation de la manifestation de débrayage de la semaine dernière au siège de Blizzard, dans un communiqué envoyé à Kotaku. « Et pourtant, les solutions que vous avez proposées dans cette lettre n’ont pas répondu de manière significative à nos demandes. Vous avez ignoré notre appel à la fin de l’arbitrage obligatoire. Vous ne vous êtes pas engagé à adopter des pratiques de recrutement et d’embauche inclusives. Vous n’avez fait aucun commentaire sur la transparence des salaires.

La lettre rejette ensuite la sélection de WilmerHale en tant que cabinet d’avocats chargé d’examiner de manière indépendante les politiques internes d’Activision Blizzard pour plusieurs raisons compréhensibles. L’entreprise, selon le communiqué de l’ABK Workers Alliance, a déjà embauché WilmerHale pour contester une proposition d’actionnaire visant à diversifier l’embauche. Frances Townsend, cadre d’Activision Blizzard et apologiste de la torture à l’époque de Bush, aurait également des relations avec de nombreux partenaires du cabinet d’avocats, dont l’ancien directeur du FBI, Robert Mueller.

WilmerHale, poursuit la lettre, a également l’habitude de décourager la syndicalisation. Le site Web du cabinet d’avocats inclut ouvertement des « conseils sur la sensibilisation et l’évitement des syndicats » dans sa liste de services, ce qui ne peut être considéré que comme une menace pour les employés d’Activision Blizzard alors qu’ils s’efforcent de s’organiser pour de meilleures conditions de travail.

ABK Workers Alliance a clôturé sa déclaration avec des exemples de la façon dont les employés prévoient d’améliorer eux-mêmes Activision Blizzard :

Nous vous demandons, ainsi qu’à votre équipe de direction, de faire mieux et de répondre pleinement à notre liste de demandes. Nous n’abandonnerons pas notre cause. Nos rangs continuent de croître dans plusieurs studios Activision Blizzard. Bien qu’il existe des problèmes structurels que vous seul pouvez résoudre, nous prenons déjà des mesures pour améliorer notre lieu de travail grâce à un certain nombre d’initiatives axées sur les employés : Mentorat de travailleur à travailleur : Nous construisons un programme de mentorat où les travailleurs peuvent demander des conseils de carrière, un soutien et un parrainage auprès d’un réseau de collègues via un canal externe sûr en dehors des réseaux de communication de l’entreprise.Séances d’écoute ouvertes : Nous organiserons des séances d’écoute qui seront enregistrées et diffusées dans toute l’organisation pour faciliter la conversation, l’éducation et le soutien émotionnel continus des employés.Réunions communautaires : Nous faciliterons les réunions mensuelles des employés, dans un canal externe sécurisé, pour discuter de nos préoccupations, désirs et progrès vers la réalisation de nos objectifs. Tous les employés actuels d’ABK sont invités à participer à ces conversations. Comme le montrent ces actions, nous aimons nos studios et nous nous soucions profondément de nos collègues. Nous partageons votre engagement indéfectible à améliorer ensemble notre entreprise. Nous faisons ce que nous pouvons et nous vous demandons de faire ce que nous ne pouvons pas.

Activision Blizzard fait l’objet d’un examen minutieux depuis que le département californien de l’emploi équitable et du logement a rendu public son action en justice contre l’entreprise il y a deux semaines. Le département d’État allègue que la direction d’Activision Blizzard a permis à un environnement d’abus et de harcèlement de s’envenimer au sein de la grande entreprise, ce qui a eu un impact négatif sur la vie de ses employées.

Plus tôt dans la journée, Activision Blizzard a annoncé que J. Allen Brack quitterait ses fonctions de président de Blizzard Entertainment. Brack, qui travaillait pour l’entreprise depuis 2006, était l’un des deux hommes nommés dans le procès en Californie, qui notait spécifiquement son incapacité à traiter les rapports internes de harcèlement sexuel. Ni l’annonce de Blizzard ni la déclaration personnelle de Brack concernant la fin de son mandat n’ont mentionné le procès.

« Nous remercions J. pour ses contributions et sommes impatients de travailler avec la nouvelle direction pour répondre à nos préoccupations actuelles », a répondu ABK Workers Alliance via Twitter peu de temps après que le départ de Brack a été rendu public. « Personne n’est responsable de la culture de Blizzard ; les problèmes chez ABK vont au-delà de Blizzard et nécessitent un changement systémique. Nous maintenons nos demandes et nous restons déterminés à prendre des mesures jusqu’à ce qu’elles soient satisfaites. »