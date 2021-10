Les travailleurs d’Amazon à Staten Island font pression pour un syndicat. Ce que cela signifie pour AMZN Stock.

La chaîne d’approvisionnement mondiale a récemment été confrontée à des difficultés considérables. Les pénuries de main-d’œuvre ont entraîné des retards dans la production et l’expédition, posant des complications supplémentaires pour les entreprises de nombreux secteurs. Pour un géant du commerce électronique en particulier, cela a également signifié un recentrage sur le traitement des travailleurs. Cette semaine a apporté la nouvelle que les travailleurs d’un Amazon (NASDAQ :AMZN) à Staten Island, New York, s’apprêtent à se syndiquer en réponse à la façon dont ils disent que leur sécurité a été compromise pendant la pandémie de Covid-19. Le titre AMZN n’a pas encore été impacté, mais cela pourrait être sur le point de changer.

Alors qu’as tu besoin de savoir?

Pour commencer, Amazon n’est pas étranger à l’écrasement des efforts de syndicalisation.

L’entreprise a fait la une des journaux ce printemps après avoir réussi à stopper la plus grande campagne syndicale de son histoire. En guise de rappel, les travailleurs d’un entrepôt de Bessemer, en Alabama, ont voté contre la syndicalisation après une campagne très médiatisée soutenue par le président Joe Biden. Les investisseurs devraient-ils s’inquiéter de la dernière tentative des travailleurs d’Amazon de s’organiser et de se battre ? Voyons ce que l’histoire nous dit.

Un certain contexte historique

Il s’avère que la question de l’effet sur le cours des actions d’une entreprise posé par la syndicalisation des travailleurs a fait l’objet de nombreuses recherches, pour la plupart assez actuelles. Les études se sont principalement concentrées sur l’examen des cours des actions avant et après la syndicalisation d’une entreprise. Cependant, les résultats n’ont pas tous été les mêmes. En fait, une étude de 2019 contredit presque directement une autre qui a été publiée en 2015.

Il est important de noter que certaines études sur ce sujet sont moins actuelles que d’autres. En 2009, une étude du National Bureau of Economic Research intitulée « Long-Run Effects of Unions on Firms » a trouvé des preuves que les pertes pour une entreprise publique syndiquée étaient, en moyenne, de 40 500 $ par travailleur éligible pour voter pour se syndiquer. Les conclusions de l’étude incluaient également qu’un «doublement de la syndicalisation aux États-Unis entraînerait une baisse de 4,3 % de la valeur des capitaux propres de toutes les entreprises à risque de syndicalisation». Les données examinées, cependant, ont été recueillies entre 1961 et 1999.

Les deux autres études sont plus actuelles. En 2015, une étude publiée dans l’International Journal of Financial Research a examiné la question dans son titre — « Les syndicats affectent-ils le risque de krach boursier ? En utilisant des données similaires collectées entre 1984 et 2014, il a constaté que le risque d’un effondrement du cours des actions est directement corrélé à la force syndicale. Cela s’explique principalement par la tendance de la direction à déclarer moins d’informations comptables.

Il est facile de voir comment une telle tendance pourrait affecter une entreprise telle qu’Amazon et avoir des effets négatifs sur les actions AMZN. Quatre ans plus tard, cependant, une autre étude a été publiée qui a présenté des preuves du contraire. Les résultats de cette équipe de recherche ont démontré que le risque d’effondrement du cours des actions diminue considérablement après la syndicalisation. Selon l’étude, la syndicalisation peut entraîner des réductions du détournement des ressources managériales, du surinvestissement, de la prise de risque et une augmentation de la transparence des rapports, ce qui peut contribuer à réduire le risque de chute des cours boursiers.

Ce que cela pourrait signifier pour AMZN Stock

Bien que les résultats des études susmentionnées varient, leurs conclusions collectives suggèrent que si la syndicalisation peut avoir des effets positifs sur la performance boursière d’une entreprise, ce résultat n’est pas garanti. Il semble qu’une variable importante soit la manière dont les entreprises choisissent de s’engager avec leurs travailleurs syndiqués.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour le stock AMZN ? Si les travailleurs d’Amazon réussissaient à se syndiquer, les cours des actions pourraient en souffrir.

Cela dit, pour qu’une telle chose se produise, la campagne syndicale devrait réussir. Comme le savent les employés d’Amazon, ce chemin est loin d’être facile. L’équipe juridique d’Amazon a réussi à arrêter une campagne syndicale massive même après que Biden se soit prononcé en faveur. Cette main-d’œuvre de Staten Island est plus petite et n’a pas encore de telles approbations.

Alors que la mission a recueilli suffisamment de soutien pour organiser une élection syndicale, nous avons vu le même scénario se dérouler en Alabama. Les raisons de penser que ces efforts ne réussiront pas sont donc plus nombreuses que celles qui le pensent, du moins à l’heure actuelle.

Une histoire populaire des actions pro-unionistes

Ce que les études ci-dessus devraient également nous dire, cependant, c’est que même si les travailleurs d’Amazon se syndiquaient, cela n’aurait pas nécessairement des conséquences négatives pour le stock d’AMZN. Il existe des moyens pour les entreprises de prendre soin à la fois des travailleurs et des investisseurs. Il y a quelques années, Will Ashworth, contributeur d’InvestorPlace, a dressé une liste d’actions favorables au travail. À l’époque, il soulignait que les entreprises Service de colis uni (NYSE :UPS), chenille (NYSE :CHAT) et Boeing (NYSE :BA) étaient occupés à s’engager auprès de leurs syndicats tout en produisant des rendements pour les actionnaires.

Si les travailleurs d’Amazon se syndiquent, cela met en évidence une voie à suivre pour l’entreprise. Essentiellement, il doit être disposé à s’engager avec les travailleurs syndiqués et à participer à une comptabilité transparente. Cela aiderait à soutenir le stock AMZN si la campagne de Staten Island réussissait.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.