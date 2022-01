Les travailleurs d’Amazon de l’entrepôt de l’Alabama voteront par courrier le mois prochain pour refaire les élections syndicales

Un centre de distribution Amazon dans l’État de Washington. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Le Conseil national des relations du travail a fixé un «avis de deuxième élection» et une date pour une reprise du vote des employés sur l’opportunité de syndiquer un entrepôt de distribution Amazon à Bessemer, Ala.

Le NLRB a déclaré mardi que l’élection se tiendrait par scrutin postal. Ces bulletins de vote seront envoyés par le NLRB le 4 février et seront comptés le 28 mars.

L’effort de syndicalisation dans l’usine a été largement annulé en avril dernier, avec 1 798 votes contre l’adhésion au Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins (RWDSU) et 738 votants pour cela dans l’entrepôt connu sous le nom de BHM1. L’entrepôt emploie environ 6 000 personnes.

L’appel à une deuxième élection intervient après que le NLRB a déclaré avoir constaté qu’Amazon « interférait avec l’exercice par les employés d’un choix libre et raisonné en créant l’apparence d’irrégularité dans la procédure électorale ». Le NLRB a déclaré qu’une boîte aux lettres avait été installée devant l’entrée principale d’Amazon et que les employés avaient été interrogés à tort sur leur soutien à un syndicat lors de réunions obligatoires.

En août, un agent d’audience du NLRB a statué qu’Amazon avait outrepassé les directives autorisées et avait exercé des pressions indues sur les employés de l’entrepôt de Bessemer contre la syndicalisation de l’entrepôt. Cet officier a recommandé dans un rapport que l’élection soit refaite.

Stuart Appelbaum, président du Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins, a déclaré mardi dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’on craignait toujours qu’Amazon n’interfère dans les nouvelles élections.

« L’inconduite d’Amazon lors de la première élection syndicale a tellement entaché le résultat que le NLRB a annulé les résultats et a organisé une deuxième élection pour les travailleurs de Bessemer, Alabama », a déclaré Appelbaum. « Nous sommes profondément préoccupés par le fait que la décision n’empêche pas de manière adéquate Amazon de poursuivre son comportement répréhensible lors d’une nouvelle élection. »

RWDSU et Appelbaum ont déclaré que le syndicat avait proposé au NLRB « un certain nombre de mesures correctives qui auraient pu rendre le processus plus équitable pour les travailleurs, qui n’ont pas été reprises dans l’avis d’élection publié aujourd’hui ».

En novembre, alors que le NLRB publiait une « Décision et direction d’une deuxième élection » formelle, le porte-parole d’Amazon, Kelly Nantel, a qualifié la décision du NLRB de refaire le vote de « décevante ».

«Nos employés ont toujours eu le choix d’adhérer ou non à un syndicat, et ils ont massivement choisi de ne pas adhérer au RWDSU plus tôt cette année», a déclaré Nantel. « Il est décevant que le NLRB ait maintenant décidé que ces votes ne devraient pas compter. En tant qu’entreprise, nous ne pensons pas que les syndicats soient la meilleure réponse pour nos employés.

La défaite de Bessemer a mis fin à l’effort le plus sérieux pour syndiquer une partie de la main-d’œuvre du géant de la technologie qui emploie désormais 1,5 million de personnes dans le monde.

Lisez l’« avis de deuxième élection » du NLRB ci-dessous :

Avis de deuxième élection par . sur Scribd