Les travailleurs d’Apple appellent au débrayage de la veille de Noël

Les travailleurs d’Apple prévoient un débrayage aujourd’hui – la veille de Noël. Les travailleurs demandent divers changements, notamment l’introduction de « congés de maladie payés » et de « soins de santé mentale appropriés ».

Débrayage des travailleurs d’Apple et appel au changement

Un tweet annonçant l’action et faisant la promotion du hashtag #AppleWalkout a été publié jeudi et repéré par Zoë Schiffer de NBC. Il exhorte les gens à ne pas franchir la ligne de piquetage, y compris les achats dans les magasins et en ligne.

https://t.co/2YlHhJnqef – Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) 23 décembre 2021

La publication de groupe s’appelait Apple Together. Il se décrit comme « les travailleurs d’Apple dans le commerce de détail, les entreprises et AppleCare s’unissant pour changer Apple ».