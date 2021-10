Les travailleurs de Hooters reçoivent des nouvelles positives après le tollé suscité par les nouveaux uniformes étriqués

Hooters fait marche arrière sur les nouveaux courts métrages étriqués que plusieurs serveurs ont publiquement qualifiés de trop révélateurs et inconfortables. La chaîne de restaurants a déclaré que les employés peuvent désormais choisir entre porter le nouveau short ou un short plus long. Après que les shorts plus courts aient été remis aux employés plus tôt ce mois-ci, de nombreuses vidéos désormais virales ont montré à quel point elles étaient minuscules, certaines disant qu’elles ressemblaient plus à des « sous-vêtements ».

« Alors que nous continuons d’écouter et de mettre à jour l’image des Hooters Girls, nous clarifions qu’elles ont la possibilité de choisir entre des uniformes traditionnels ou les nouveaux », a déclaré un porte-parole de Hooters of America à Insider Sunday. « Ils peuvent déterminer quel style de short correspond le mieux à leur morphologie et à leur image personnelle. » Hooters of America, LLC est la plus grande des deux sociétés qui exploitent des restaurants Hooters aux États-Unis. L’autre, The Original Hooters Group, n’a jamais demandé aux employés de porter le short court.

Plus tôt cette semaine, le New York Post a obtenu une nouvelle mise à jour de la politique Hooters, exigeant que les employés portent le short court à partir du 4 octobre. avec les nouvelles règles du tronc pourrait démissionner. « Nous vous demandons de les essayer et, si après deux semaines, vous hésitez toujours à porter le nouveau short, vous pouvez transférer à un poste non basé sur l’image ou démissionner de votre poste de Hooters Girl », indique le communiqué. « Si vous choisissez de démissionner, vous pourrez être réembauché. »

Plusieurs employés de Hooters se sont tournés vers TikTok pour partager des vidéos montrant les nouveaux courts métrages, l’un d’eux les décrivant comme des courts métrages avec juste une « chaîne d’entrejambe ». Dans sa vidéo sur le short, la serveuse Kristen Songer a noté qu’il n’y a « plus rien couvert par ce short… C’est pourquoi toutes les filles Hooters sont bouleversées – parce que ce n’est pas ce que j’ai accepté de porter il y a un an quand j’étais embauché. »

Au début, Hooters of America a défendu le short. « Les nouveaux uniformes sont le résultat d’une collaboration avec Hooters Girls », a déclaré la société à NBC News. « Ces uniformes ont été portés pendant des mois sur plusieurs marchés du Texas et ont reçu des critiques extrêmement favorables de la part des Hooters Girls et des clients. »

Dans le nouveau communiqué, la société a qualifié les serveuses Hooters de leur atout « le plus précieux ». « Nous sommes ravis de voir une tendance nationale vers l’expression de soi et l’inclusivité qui est de bon augure pour notre marché », lit-on dans la société. « Nous travaillons en permanence avec nos Hooters Girls pour rafraîchir et mettre à jour l’image de nos ambassadrices de marque et pour leur permettre de se sentir mieux au travail. »

Les tenues de sirènes ont toujours été controversées, beaucoup les considérant comme humiliantes et sursexualisant leurs employés. En 2010, environ 400 employés actuels et anciens de la région de Sacramento ont déposé un recours collectif contre l’entreprise pour les uniformes, les horaires et la rémunération stricts. En décembre 2011, l’entreprise est parvenue à un accord, acceptant d’assouplir les exigences uniformes, de garantir des temps de pause et de rémunérer les employés pour tous les travaux liés à Hooters.