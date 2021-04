Les travailleurs de la confection doivent 39,8 millions de dollars en indemnité de départ pour les fermetures d’usines – WWD

Selon de nouvelles découvertes, des millions d’indemnités de départ sont encore légalement dues aux travailleurs du vêtement dans le monde.

Le rapport du Worker Rights Consortium a sondé une fraction modeste – soit 31 usines de confection exportatrices (environ 10 pour cent) – des fermetures d’usines dans l’industrie, trouvant 39,8 millions de dollars d’indemnités de départ dues à pas moins de 37 637 travailleurs. Bien que déjà significatif, le WRC estime que la somme globale est beaucoup plus élevée étant donné les millions de travailleurs du vêtement qui ont été licenciés dans le monde depuis le début de la pandémie.

L’indemnité de départ impayée équivaut à environ 1 000 $ dus à chaque travailleur, en moyenne, ou à environ cinq mois de salaire pour le travailleur du vêtement typique. Les travailleurs ont cité des difficultés à se nourrir et à satisfaire les besoins de base. Les usines étudiées dans le rapport fournissent des marques telles que H&M, Gap, Inditex, Next et Nike, entre autres.

Pour la plupart des 1000 travailleurs licenciés de l’usine Hulu Garment au Cambodge, qui a fermé ses portes en avril dernier, les secours sont lointains avec 3,6 millions de dollars d’indemnités de licenciement encore dus, selon le rapport. L’usine fournit des marques comme Amazon, qui n’ont pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la presse.

«Dans cette pandémie, les chômeurs ont désespérément besoin d’un filet de sécurité», a déclaré Scott Nova, directeur exécutif du WRC, dans un communiqué accompagnant le rapport. «Le filet de sécurité des travailleurs du vêtement est leur indemnité de départ légale. Lorsque les marques se tiennent debout pendant que les fournisseurs volent cet argent, les conséquences pour les travailleurs et leurs familles sont dévastatrices. »

La cessation d’emploi est un droit légal pour les travailleurs dans la plupart des pays producteurs de vêtements et suit les meilleures pratiques internationales de l’ONU et de l’Organisation internationale du travail.

Le WRC, avec d’autres organisations de défense des droits du travail, comme le Garment Worker Center de Los Angeles, a dénoncé des dizaines de cas de vol de salaire à grande échelle au cours des 15 dernières années. Aujourd’hui, plus de 220 organisations syndicales et de défense des droits des travailleurs, dans le cadre de la campagne bien intitulée #PayYourWorkers, se mobilisent pour une aide immédiate aux travailleurs du vêtement sous la forme d’un fonds de garantie des indemnités de départ.

Certains des acheteurs identifiés dans le rapport WRC – notamment H&M, Inditex, Adidas, Under Armour, Bestseller, C&A et Next – ont approuvé l’appel à l’action de l’OIT en avril dernier pour soutenir les fabricants de vêtements, mais son impact un an plus tard reste inconnu.

Certaines marques ont déjà pris en compte les retombées de responsabilité. En janvier 2020, Gap, Hanes et American Eagle ont versé 1,3 million de dollars d’indemnités de départ à 500 travailleurs d’une ancienne usine fournisseur au Guatemala.

«Le problème à long terme des vols répétés de licenciement dans l’industrie du vêtement a atteint un crescendo brutal pendant Covid-19», a déclaré Liana Foxvog, directrice de la réponse aux crises au WRC et auteur principal du rapport. «Le Fonds de garantie des indemnités de départ est le seul moyen de responsabiliser les employeurs et les marques et de garantir que les travailleurs du vêtement licenciés ne soient plus privés de l’indemnité de départ qu’ils ont légalement gagnée.»

Si l’allégement immédiat des indemnités de départ est la première priorité du WRC, la réforme des pratiques d’achat de mode est l’objectif à long terme.

Toute entreprise poursuivant publiquement des objectifs de développement durable a publié une sorte de codes de conduite des fournisseurs. C’est exactement ce que font les codes de conduite des fournisseurs: ils reposent sur des dispositions dictant ce que le fournisseur doit et ne doit pas faire; la marque exerce le contrôle.

«Ce que nous avons vu et ce que nous savons des personnes qui travaillent dans les chaînes d’approvisionnement – et est également exceptionnellement évident [COVID-19] – est que le comportement de l’acheteur est souvent ce qui contribue aux violations les plus graves des droits humains », a déclaré Olivia Windham Stewart, spécialiste des affaires et des droits humains (anciennement à la Fondation C&A).

Stewart avec Sarah Dadush, professeur de droit à Rutgers Law, a récemment rédigé des clauses de contrat type révisées (version 2.0), aux côtés de nombreuses parties prenantes, dans un projet pour le secteur du droit des affaires de l’American Bar Association, donnant la priorité à un modèle de responsabilité partagée où «l’acheteur et le fournisseur est contractuellement responsable des performances du contrat en matière de droits de l’homme », selon Dadush.

Abrégées en MCC 2.0, ce sont les premières clauses contractuelles types qui cherchent à intégrer les principes contenus dans les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence dans les contrats d’approvisionnement internationaux.

Le groupe de travail pour le projet formé cette année et comme le WRC, cherche à réformer les pratiques d’achat qui laissent les ouvriers du vêtement vulnérables.

Qu’il s’agisse des indemnités de départ refusées ou de la formation de nouvelles clauses de contrat type, Dadush a déclaré: «Vous ne pouvez pas simplement ignorer la partie acheteur du problème.»

