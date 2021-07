Les travailleurs de la restauration rapide révèlent ce que vous ne devriez jamais commander dans leurs restaurants

Dunkin Donuts

Si vous cherchez à en avoir pour votre argent, ne commandez pas sur le menu des boissons chaudes – les boissons froides contiennent généralement plus de liquide. “Les boissons glacées ont plus de ce que je peux dire. Les boissons chaudes ont 4 tailles (petit, moyen, grand, XL) et froides n’en est que 3 (petit moyen et grand). Grand pour glacé, je pense qu’il est à peu près de la même taille que un XL chaud.” – mCahill389

“Voici ce que je peux vous dire sur les tailles chaudes/froides : Chaud : petit – 10 oz, moyen – 16 oz, grand – 20 oz, xlarge – 24 oz. Glacé : petit – 16 oz, moyen – 24 oz, grand – 32 oz. ” – CoolcatMcGee666

“Vous voudrez peut-être aussi éviter le chocolat chaud. Il y a des agents épaississants dans le mélange, y compris la gomme de cellulose et la gomme de xanthane. Je pense que c’est là pour le rendre plus crémeux / plus laiteux. Sans cela, ce serait probablement un liquide produit similaire à n’importe quel mélange de chocolat chaud bon marché que vous achèteriez pour la maison et que vous mélangeriez avec de l’eau chaude. ” – la noix de café617