Les travailleurs de la santé poursuivent un hôpital pour les mandats de vaccination contre le COVID-19 .

Un hôpital du Texas est poursuivi par 117 employés qui prétendent qu’il les transforme en «cobayes» du vaccin COVID-19 et enfreint la loi en exigeant qu’ils se fassent vacciner, selon un rapport de samedi.

Les plaignants ont déposé vendredi une plainte contre l’hôpital méthodiste de Houston, le dernier groupe de travailleurs à contester les vaccinations obligatoires sur les lieux de travail essentiels, a rapporté le Washington Post.

Le procès allègue que les vaccins obligatoires violent le Code de Nuremberg, qui a été créé en réaction aux expériences médicales nazies contre les prisonniers dans les camps de concentration, a rapporté le journal.

“Methodist Hospital oblige ses employés à être des” cobayes “humains comme condition de maintien dans l’emploi”, indique la plainte, selon le journal.

Le mandat «oblige le salarié à se soumettre à une expérimentation médicale comme condition préalable à l’alimentation de sa famille», affirment les plaignants.

Le procès aurait également appelé les vaccins COVID-19 une «injection expérimentale de modification du gène de l’ARNm COVID-19», ce qui est inexact.

Les travailleurs de la santé disent que l’hôpital qui leur demande de se faire vacciner viole le Code de Nuremberg.REUTERS

Les experts ont fustigé les allégations selon lesquelles les vaccins sont expérimentaux, affirmant qu’ils ont subi des tests rigoureux, se sont avérés extrêmement sûrs et n’ont pas la capacité de modifier l’ADN.

“Cette affirmation est en effet absurde”, a déclaré Akiko Iwasaki, immunologiste à l’Université de Yale, selon le journal.

“Après l’autorisation d’utilisation d’urgence de ces vaccins, des centaines de millions de personnes ont depuis été vaccinées avec les vaccins à ARNm avec un excellent dossier de sécurité”, a déclaré Iwasaki.

Les travailleurs de la santé ont jusqu’au 7 juin 2021 pour se faire vacciner..

La plaignante principale, Jennifer Bridges, a déclaré que même si elle avait pris « tous les vaccins connus de l’homme », elle craignait que la sécurité du vaccin COVID-19 ne soit pas prouvée, selon l’article.

Les dirigeants des hôpitaux affirment qu’il n’est pas illégal pour les établissements de santé d’exiger des vaccinations.

« En tant que travailleurs de la santé, il est de notre obligation sacrée de faire tout notre possible pour protéger nos patients, qui sont les plus vulnérables de notre communauté », a déclaré Marc Boom, président-directeur général de Houston Methodist au Washington Post. « Nous soutenons fièrement nos employés et notre mission de protéger nos patients. »

Les employés ont jusqu’au 7 juin pour se faire vacciner, et 99% des 26 000 employés de l’hôpital se sont jusqu’à présent conformés, a déclaré Boom au journal.

« Il est regrettable », a-t-il déclaré au journal, « que les quelques employés restants qui refusent de se faire vacciner et donnent la priorité à nos patients réagissent de cette manière. »

Vendredi, la Commission fédérale pour l’égalité des chances en matière d’emploi a publié des directives mises à jour qui semblent donner aux employeurs une marge de manœuvre supplémentaire avec les travailleurs qui bafouent les mandats de vaccination.

“Les employeurs doivent garder à l’esprit que, parce que certaines personnes ou groupes démographiques peuvent être confrontés à des obstacles plus importants que d’autres pour recevoir une vaccination contre le covid-19”, a-t-il déclaré, “certains employés peuvent être plus susceptibles d’être négativement affectés par une exigence de vaccination”.