Les travailleurs de l’iPhone 13 ont offert des primes de recrutement plus élevées

Foxconn et Pegatron offrent tous deux des bonus substantiels pour aider à recruter des travailleurs pour la production de l’iPhone 13, selon un rapport taïwanais.

Les deux entreprises offrent des primes de recrutement d’une valeur bien supérieure au salaire moyen d’un mois, avec des primes supplémentaires offertes aux employés qui présentent des amis qui acceptent ensuite des emplois là-bas…

Rapports de l’Economic Daily de Taïwan.

En préparation de l’Apple iPhone 13 (nom provisoire), après le début du recrutement du groupe Hon Hai, le centre de production d’iPhone de Pegatron, Shanghai Pegatron Factory, a récemment augmenté le bonus de recrutement, et la « remise » est passée de 5 500 RMB (850 $) à 8 500 yuans. (1 312 $) pour répondre à la demande de main-d’œuvre au cours de la prochaine saison de pointe […] En plus de s’appuyer sur des sociétés intermédiaires de main-d’œuvre pour développer le recrutement, Pegatron a également étendu son propre recrutement direct, en se concentrant sur la recommandation des employés et le recrutement direct. La prime de recrutement direct est de 2 500 RMB (386 $) et la prime de parrainage des employés est de 1 800 RMB (278 $) […] La dernière annonce générale de recrutement de travailleurs de l’usine Foxconn Zhengzhou sous le groupe Hon Hai montre que la prime de recommandation interne s’élève à 6 000 RMB (926 $) et la prime de démission est de 5 400 RMB (833 $), ce qui est nettement plus élevé que la prime de mai.

Il a été rapporté l’année dernière qu’un ouvrier de la chaîne de production d’iPhone pouvait gagner 5 000 à 6 000 RMB (772 $ à 926 $) en travaillant six jours par semaine.

La production de l’iPhone 13 ne devrait pas être affectée par la pénurie mondiale de puces, grâce à la combinaison d’Apple concevant ses propres processeurs et négociant des approvisionnements en gros d’autres puces. Cependant, la société a averti que les fournitures pour iPad et Mac sont susceptibles d’être touchées.

COVID-19 a été un autre défi pour la production d’iPhone, à la fois en Inde et à Taiwan. Il a été rapporté le mois dernier que dans une usine indienne, la production d’iPhone avait été réduite de moitié après que plus de 100 employés de Foxconn se soient révélés positifs. A Taïwan, le pays peine à acheter suffisamment de vaccins pour la population.

Apple essayait d’aider à fournir des vaccins aux employés de TSMC, et les principaux fournisseurs TSMC et Foxconn prévoient maintenant d’acheter et de donner un total de 10 millions de doses entre eux afin d’essayer de contourner l’interférence de la Chine.

Photo : Kin Cheung/AP Photo

