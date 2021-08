Les travailleurs de l’iPhone 13 sont en nombre insuffisant ; de gros bonus offerts

Nous avons appris en juin que les fournisseurs d’Apple en Chine devaient augmenter les primes pour les aider à recruter suffisamment de travailleurs pour l’iPhone 13, et un nouveau rapport indique aujourd’hui qu’ils ont toujours du mal à le faire.

Foxconn et Pegatron offraient déjà des bonus d’une valeur bien supérieure au salaire moyen d’un mois, mais même cela ne s’est pas avéré suffisant…

Contexte

La nature saisonnière de la production d’iPhone signifie que Foxconn, Pegatron et d’autres fournisseurs d’Apple doivent recruter un grand nombre de travailleurs pendant quelques mois de l’année. Le défi augmente à mesure que le pays devient de plus en plus une classe moyenne, avec une plus grande disponibilité d’emplois mieux rémunérés dans les villes.

Il peut être particulièrement difficile d’attirer suffisamment de travailleurs pour un travail dont ils savent qu’il ne sera qu’à court terme, de sorte que les entreprises comptent principalement sur le fait d’attirer des personnes des zones rurales – où les revenus moyens sont extrêmement bas – avec l’idée qu’ils peuvent gagner suffisamment d’argent avec l’iPhone. saison pour subvenir aux besoins de leur famille pour le reste de l’année.

En juin, nous avons appris que Foxconn et Pegatron offraient des primes de recrutement pouvant aller jusqu’à 1 312 $ par rapport à des revenus mensuels moyens compris entre 772 $ et 926 $, ainsi que des incitations pour encourager les membres de la famille et les amis à postuler.

Des bonus plus importants pour les travailleurs de l’iPhone 13

Le rapport d’aujourd’hui dans le South China Morning Post indique que ces primes ont maintenant été augmentées alors que Foxconn et d’autres fournisseurs d’Apple luttent pour recruter suffisamment de travailleurs.

Les fournisseurs d’Apple en Chine, y compris la plus grande usine d’iPhone au monde, augmentent leurs primes de départ dans un contexte de concurrence féroce pour le bassin de jeunes disposés à occuper des emplois de fabrication, alors que la production augmente sur de nouveaux modèles dont le lancement est prévu en septembre. L’usine de Foxconn Technology Group dans la ville centrale de Zhengzhou en Chine, qui produit environ 80% des iPhones dans le monde, a augmenté le bonus pour les nouvelles embauches à un nouveau record de 10 200 yuans (1 578 $ US) s’ils restent pendant au moins 90 jours après l’inscription dans son groupe intégré d’entreprises de produits numériques (iDPBG), qui assemble les iPhones. L’offre est arrivée deux semaines seulement après avoir augmenté le montant de la récompense à 10 000 yuans le 23 juillet. Sur la prime totale, le travailleur iDPBG recevra 9 500 yuans tandis que 700 yuans iront à la personne qui l’a référé, selon le dernier poste de recrutement de l’entreprise jeudi.

L’article indique que Luxshare – qui assemblera des iPhones pour la première fois cette année – et le fournisseur d’écrans tactiles Lens Technology offrent des bonus similaires.

