Les travailleurs de MSNBC se syndiquent, mais le président du réseau câblé veut que les travailleurs votent sur la question .

Les employés de MSNBC et The Choice forment un syndicat, avec plus de 200 personnes signant une pétition pour rejoindre la Writers Guild of America, East, mais le président du réseau câblé dans un message au personnel a indiqué qu’il devrait y avoir un vote à bulletin secret concernant le travailleur syndicalisation.

« Nous sommes la rédaction de MSNBC et de The Choice. Plus de 200 d’entre nous ont signé une pétition syndicale pour rejoindre le @wgaeast. Nous sommes fiers de notre travail et de notre réseau. Nous savons que nos voix sont essentielles pour faire de MSNBC le meilleur endroit possible à la fois pour son public et ses employés », a déclaré le groupe. « Nous voulons nous soutenir les uns les autres et en faire un endroit encore meilleur pour bâtir une carrière. C’est pourquoi nous nous organisons pour faire partie de la Writers Guild of America, East (WGAE). Nous nous organisons parce que c’est la meilleure façon d’assurer un milieu de travail juste, équitable et sécuritaire.

Le choix fait référence aux nouvelles et aux commentaires numériques offerts via la plate-forme de diffusion en continu Peacock de NBC.

Les commentateurs libéraux de MSNBC Joy-Ann Reid et Chris Hayes ont tous deux exprimé leur soutien.

“Extrêmement fier de mes collègues”, a tweeté Hayes, accompagné d’un premier emoji.

“Très bien alors! Fier de mes potes », a tweeté Reid, avec à la fois un poing et un emoji de pouce levé.

Selon Deadline, le réseau peut volontairement reconnaître la guilde en tant que représentant de négociation pour le personnel de la salle de rédaction et entamer des négociations contractuelles, mais il peut également exiger une élection pour déterminer si la majorité des travailleurs souhaitent vraiment que la guilde les représente.

La présidente de MSNBC, Rashida Jones, a indiqué dans un message au personnel qu’il devrait y avoir un vote des employés.

“Je respecte le droit de nos employés de décider s’ils veulent être représentés par un syndicat, et je pense que nos employés devraient être en mesure de prendre une décision aussi importante par le biais d’un processus électoral standard”, a déclaré Jones dans un message au personnel. « Une élection supervisée par le gouvernement permet à tous les employés concernés d’exprimer leur point de vue sur la syndicalisation par le biais d’un scrutin secret. Il est important de donner à tous ceux qui seraient inclus la chance de comprendre ce que cela signifierait avant de faire leur choix. »