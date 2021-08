Les travailleurs de Nabisco en grève au milieu des discussions sur les changements de contrat .

Si vous deviez entrer dans n’importe quelle épicerie en Amérique, vous verriez probablement les marques de collations populaires Oreo, Chips Ahoy et Ritz Crackers bordant les étagères. Maintenant, alors que des centaines d’employés syndicaux du fabricant de ces marques, Nabisco, sont en grève contre d’éventuels changements contractuels, vos friandises sucrées et salées préférées ne seront peut-être pas si faciles à trouver plus longtemps.

Après l’expiration du précédent contrat de Nabisco avec la société mère Mondelēz International Inc. en mai, les négociations ont commencé pour un nouveau contrat de quatre ans avec des modifications proposées, notamment la suppression de l’ancien horaire de travail des équipes de huit heures, cinq jours par semaine en faveur des équipes de 12 heures. , trois ou quatre jours par semaine, avec des primes d’heures supplémentaires uniquement disponibles pour ceux qui travaillent plus de 40 heures par semaine.

Selon Vice, de nombreux travailleurs de Nabisco travaillaient déjà par équipes de 12 et 16 heures au plus fort de la pandémie, alimentant le mécontentement des employés vis-à-vis des conditions de travail. Parmi les autres changements proposés qui inquiètent les employés, il y a un nouveau plan de soins de santé qui, selon les travailleurs, coûterait « beaucoup plus cher » pour les personnes nouvellement embauchées.

Les manifestations ont commencé le 10 août lorsqu’environ 200 travailleurs d’une usine de production de Portland, en Oregon, ont quitté le travail et se sont rendus sur une ligne de piquetage, rejoints plus tard lundi par environ 400 employés qui ont fait de même dans une usine de Richmond, en Virginie. Jeudi, les travailleurs d’un centre de distribution d’Aurora, dans le Colorado, se sont joints à la cause.

Le jour où les travailleurs de Portland ont commencé leur grève, le Syndicat international de la boulangerie, de la confiserie, du tabac et des meuniers de grains (BCTGM), avec lequel les travailleurs de Nabisco sont syndiqués, a publié une déclaration expliquant le motif de leurs efforts.

« Après des années pendant lesquelles Nabisco a fermé des boulangeries et déplacé des milliers d’emplois BCTGM au Mexique et menacé de déplacer encore plus d’emplois au Mexique, nos membres disent : « Nous en avons assez et nous n’en prenons plus. »

NOUVEAU : Chaque boulangerie américaine Nabisco est désormais en grève. Les travailleurs de Richmond, en Virginie, disent avoir travaillé 16 heures par jour pendant la pandémie tandis que Mondelez a réalisé des bénéfices records. Maintenant, on leur demande de prendre des miettes. Ils promettent de faire grève jusqu’à ce qu’ils obtiennent un contrat équitable. #NoContractNoSnacks pic.twitter.com/TbN9Lwo5rZ – Union plus parfaite (@MorePerfectUS) 20 août 2021

Cameron Taylor, un agent commercial de la section BCTGM de Portland a déclaré à Insider : « Nous ne faisons pas grève pour des demandes énormes. Nous faisons grève pour conserver ce que nous avons déjà.

Mondelēz International a publié vendredi un communiqué disant qu’il était « déçu » par la décision des travailleurs de faire grève, soulignant que son objectif a toujours été de travailler « de bonne foi » avec les employés syndiqués.

“Nous sommes déçus par la décision des syndicats locaux BCTGM dans nos boulangeries de Portland (OR), Richmond (VA) et Chicago (IL) et nos installations de distribution de vente Aurora (CO) et Addison (IL) de se mettre en grève”, Mondelēz International a dit. « Notre objectif a été – et continue d’être – de négocier de bonne foi avec les dirigeants de BCTGM dans nos boulangeries et nos installations de distribution de vente aux États-Unis pour conclure de nouveaux contrats. »

Alors que le mouvement prend de l’ampleur à l’échelle nationale, des personnalités publiques de premier plan montrent leur soutien à la cause, y compris Democratic Sen. Bernie Sanders, qui a tweeté mercredi : « Je suis solidaire des travailleurs de @BCTGM dans l’Oregon, le Colorado et la Virginie qui sont en grève pour un contrat équitable et pour des conditions de travail décentes. Si Nabisco peut engranger des milliards de dollars de bénéfices d’entreprise, elle peut se permettre de traiter ses employés avec dignité et respect.

acteur américain Danny De Vito a également soutenu publiquement les travailleurs de Nabisco via Twitter mercredi.

« Soutenir les travailleurs de Nabisco en grève pour des heures de travail humaines, un salaire équitable, l’externalisation des emplois. PAS DE CONTRATS PAS DE COLLATIONS », a écrit DeVito.

