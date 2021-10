Les travailleurs de New York convergent sur le pont de Brooklyn pour protester contre la «tyrannie médicale» du mandat de vaccination de la ville

Cinq jours après que le maire démocrate de la ville de New York, Bill de Blasio, a étendu le mandat municipal des vaccins à tous les employés publics et annulé l’option de test hebdomadaire, des milliers de manifestants ont convergé lundi vers le pont de Brooklyn pour protester contre ce qu’ils ont qualifié de « tyrannie médicale » et de trahison de travailleurs de première ligne.

Les employés de la ville du FDNY, du ministère de l’Assainissement, du ministère des Transports, du ministère de la Protection de l’environnement et d’autres agences de la ville se sont réunis en réponse à l’annonce de de Blasio selon laquelle tous les travailleurs de la ville doivent recevoir au moins une injection d’ici vendredi ou continuer sans être payés. laisser. Environ 50 000 employés de la ville…