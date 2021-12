Les travailleurs de New York font face à un mandat de vaccination dans le cadre d’une grève «préemptive» contre la variante Omicron | Monde | Nouvelles

Le maire de New York, Bill de Blasio, 60 ans, a déclaré au réseau d’information américain MSNBC que les employés du secteur privé de la Big Apple devront être vaccinés avec le vaccin COVID-19 s’ils veulent retourner au travail. La politique, qui devrait être appliquée à partir du 27 décembre, intervient quelques mois seulement après que la ville a confié un mandat au secteur public.

M. de Blasio, qui quittera ses fonctions en janvier après huit ans en tant que maire, a déclaré: « Nous, à New York, avons décidé d’utiliser une grève préventive pour vraiment faire quelque chose d’audacieux pour arrêter la croissance de COVID et les dangers qu’il cause à tous de nous. »

Il a ajouté: « Nous avons Omicron comme nouveau facteur, nous avons le temps plus froid qui va vraiment créer de nouveaux défis avec la variante Delta, nous avons des rassemblements de vacances.

« Les mandats de vaccination sont la seule chose qui perce. »

Le passage au mandat, qui est une première pour une ville américaine, devrait toucher environ 184 000 entreprises de la Grosse Pomme.

Mais New York et la région environnante de la ville ont jusqu’à présent détecté dix cas de la variante Omicron.

Les données COVID-19 du New York Times suggèrent que le taux de cas de la ville est d’environ 20 pour 100 000.

En comparaison, la moyenne américaine est de 33 pour 100 000.

Le taux de vaccination de la Grosse Pomme dépasse également la moyenne américaine.

Écrivant sur Twitter, M. Borelli a ajouté: « Dans le Bronx, avec 15 pour cent de chômage, 28 pour cent des résidents ne pourront plus travailler le 27 décembre, dont 44 pour cent de jeunes adultes noirs, en raison du mandat de vaccination de de Blasio pour le secteur privé. »

Les commentaires de M. Borelli sont intervenus alors que plus de 200 représentants du GOP à la Chambre ont coparrainé une résolution visant à suspendre un mandat national sur les vaccins.

Mais le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin, 74 ans, a également suggéré qu’il s’opposerait à une telle décision.

Le président américain Joe Biden, 79 ans, a également été confronté à une opposition à un mandat de vaccin devant les tribunaux.

Des juges fédéraux du Kentucky, de l’Ohio et du Tennessee ont bloqué l’introduction des mandats de jab contre les coronavirus sur les entrepreneurs la semaine dernière.