Les travailleurs de nuit peuvent gagner 500 £ simplement en dormant avec ce nouvel emploi

Une nouvelle étude sur le sommeil veut mieux comprendre les habitudes et les perturbations des travailleurs de nuit. (Photo : .)

Quiconque travaille de nuit sait qu’il peut être difficile de fermer les yeux lorsque le monde s’anime à l’extérieur.

Cependant, une nouvelle opportunité d’emploi cherche à faciliter les choses pour cette cohorte d’employés.

Une entreprise britannique cherche à embaucher des « dormeurs professionnels » pour essayer sa gamme de stores occultants et est même prête à payer 500 £ aux particuliers pour leur temps.

Les candidats sélectionnés seront inscrits à une étude nationale sur le sommeil, afin de mieux comprendre les habitudes et les perturbations des travailleurs de nuit.

Les participants seront équipés d’un équipement de surveillance du sommeil et devront adopter certains changements dans leur routine habituelle, tels que la température de leur sommeil, les sources lumineuses, les sons environnementaux et leur régime alimentaire.

247 Blinds est l’entreprise à l’origine du nouveau poste et de l’étude – qui auront lieu en octobre, couvrant 10 équipes de nuit distinctes – et cinq personnes au total seront embauchées en tant que dormeurs professionnels.

Une fois l’étude terminée, les candidats recevront 500 £ au plus tard le 30 novembre – selon les termes et conditions.

Vous voulez gagner de l’argent supplémentaire pendant que vous dormez ? (Photo : .)

Santé



Toute personne qui dort généralement entre 7h et 18h peut postuler pour le poste, comme les chauffeurs-livreurs, les policiers, les travailleurs de la santé, les chauffeurs de taxi et les agents de sécurité.

Cependant, les candidatures se terminent le 21 octobre – il n’y a donc qu’un temps limité pour soumettre des intérêts.

Jason Peterkin, directeur de 247 Blinds, déclare : « Les dix dernières années ont vu une augmentation significative du nombre de personnes travaillant toute la nuit. Bien que nous soyons heureux de continuer à fabriquer et à vendre des stores occultants aux travailleurs postés, nous pensons qu’il est important de mieux comprendre les nuances du sommeil diurne.

« En entreprenant cette étude importante, nous pouvons utiliser des scénarios et des données de la vie réelle pour nous permettre de développer les produits les plus efficaces, tout en partageant nos résultats plus larges pour aider le public britannique à surmonter le défi du sommeil diurne. »

Vous trouverez plus d’informations sur l’offre d’emploi ici.

