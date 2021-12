Les travailleurs de Starbucks viennent de voter pour se syndiquer. Qu’est-ce que cela signifie pour le stock AMZN ?

Plus tôt cette semaine, Starbucks (NASDAQ :SBUX) se sont préparés pour une journée importante alors que les employeurs de plusieurs emplacements à Buffalo, New York, se préparaient à un vote historique sur l’opportunité de se syndiquer. Hier, les votes ont été comptés et il a été confirmé que l’entreprise est sur le point d’être témoin de l’histoire. Cependant, à la suite de ce vote historique, les investisseurs sont tout aussi intéressés par les efforts de syndicalisation à Amazon (NASDAQ :AMZN) et comment cela pourrait affecter le stock AMZN. Jetons un coup d’œil à ce qui se passe avec les deux sociétés.

Source : Julie Clopper / Shutterstock.com

Selon le National Labor Relations Board (NLRB), les travailleurs du site Elmwood Avenue Starbucks à Buffalo ont voté 19-8 en faveur du syndicat. Pendant ce temps, un autre endroit a voté 12-8. Le troisième emplacement n’a pas encore été officiellement comptabilisé en raison de certaines complications, mais le résultat global est clair. La chaîne de café leader est sur le point de voir ses premiers magasins bénéficier d’une représentation syndicale.

L’action SBUX n’a ​​pas mal réagi à la nouvelle. Mais à une autre extrémité du pays, un autre géant de l’industrie combat les efforts des syndicats. Amazon a déjà traité ce type de campagnes. Cependant, la société n’est pas exactement connue pour employer des tactiques favorables aux syndicats, laissant les investisseurs avec des questions sur les actions AMZN.

Que se passe-t-il avec AMZN Stock

Actuellement, nous assistons à la deuxième remise des gaz pour les efforts de syndicalisation des employés d’entrepôt d’Amazon à Bessemer, en Alabama. Après que le NLRB a décidé que le premier vote syndical, remporté par Amazon, avait été effectué de manière décisive, il a ordonné la tenue d’un nouveau vote. Cette nouvelle n’a pas beaucoup affecté l’action AMZN, qui a continué à augmenter principalement. Bien que les actions aient baissé de près de 2 % aujourd’hui, cela est plus probablement dû au fait que les pertes signalées par Amazon ont fait baisser à la fois le Nasdaq et S&P 500 index aujourd’hui.

L’action SBUX, en revanche, a augmenté toute la matinée et est actuellement en hausse de 0,76%. Au cours des cinq derniers jours, il a augmenté de plus de 4%, alors que les discussions sur le vote de Buffalo ont augmenté, indiquant que les efforts de syndicalisation n’ont pas beaucoup fait pour affecter les cours des actions. De plus, ils ne le seront probablement pas à mesure que l’entreprise progressera.

Pour Amazon, cependant, la situation peut être légèrement plus compliquée.

Ce que cela veut dire

L’histoire d’Amazon en matière d’utilisation de tactiques antisyndicales pour garder le contrôle de ses travailleurs a été bien documentée. Ces techniques sont exactement ce qui a conduit l’entreprise à se heurter au NLRB en premier lieu. À première vue, il semble peu probable qu’Amazon essaie sérieusement de rencontrer ses travailleurs à mi-chemin sur les questions syndicales. Lorsque les travailleurs ont tenté de se syndiquer à Staten Island, New York, plus tôt cette année, cela n’a pas réussi à obtenir le type d’élan que nous avons vu à Buffalo.

Cependant, il y a deux choses à considérer lors de l’évaluation de la situation d’Amazon à Bessemer. Premièrement, nous sommes actuellement au milieu de la grande démission. Deuxièmement, Amazon va dépendre de ses employés à l’approche des fêtes de fin d’année. C’est une période qui promet d’être particulièrement chargée car la variante omicron pose des complications pour les achats des Fêtes.

De plus, cela ne donne pas à l’entreprise une belle apparence d’être surprise en train de se livrer à des activités douteuses par le NLRB. Le simple fait de permettre aux travailleurs de se syndiquer ne suffirait probablement pas à faire baisser le stock d’AMZN. Cependant, le type de presse négative qu’elle attirerait en s’ingérant dans une autre élection syndicale ne ferait pas bonne figure à l’entreprise. Cela pourrait en fait constituer une menace pour les cours des actions, bien que l’on ne sache pas dans quelle mesure.

Le chemin à parcourir

Comme nous le savons de par l’histoire, certaines entreprises ont bénéficié d’un engagement positif avec les syndicats. Cela semble avoir de meilleurs résultats que d’employer le type de tactique que nous avons vu d’Amazon.

Le succès de la syndicalisation des travailleurs de Starbucks ne fera probablement qu’inspirer d’autres groupes syndicaux à travers le pays à faire de même. Les entreprises dépendantes de ce type de main-d’œuvre seraient sages de trouver des moyens de commencer à s’adapter. En effet, il est logique de se préparer à travailler avec les syndicats plutôt que de les combattre. L’équipe derrière Amazon ferait particulièrement bien de s’en souvenir alors qu’elle envisage l’avenir du titre AMZN alors que les tensions montent à Bessemer.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.